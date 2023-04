Dinastiju nema ko braniti

Rezultat: Katastrofa. Pred OHR su, sve skupa, uspjeli okupiti hiljadu-dvije ljudi. Protestni skup uljepšali su rukovodioci SDA i DF-a, od Sebije Izetbegović do Željka Komšića, koji su protestirali sami za sebe, tj. vlastiti opstanak na vlasti.

U skladu s novim istočnim zaokretom prema Rusiji i Kini, a koji je na televiziji i javno najavio član Predsjedništva SDA Haris Zahiragić, demonstranti su visokom predstavniku Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt) i američkom ambasadoru Majklu Marfiju (Michael Murphy) poručivali da idu kući, a stvar je otišla i dotle da se i stanovitim „stranim okupatorima i domaćim izdajnicima“ (čitaj: predstavnicima zapadnih država i opozicionim strankama) zaprijetilo i smrću.

Treba razumjeti naše sugrađane iz SDfA. Čovjek u strahu od gubitka vlasti, slobode budžetskih pozicija, milijardi resursa i kontrole nad pravosuđem, katkad pogubi razum, pa nije svjestan šta priča.

Samo, činjenica da, uz mobilizaciju uhljeba i danonoćnu kampanju režimskih medija i propagandista, Poljine nisu u stanju dobaciti dalje od sakupljanja nekoliko stotina ljudi, pokazuje da dinastiju nema više ko braniti. Možda jedino još ovi koji su plaćeni za to. No, kada dinastija do kraja padne s vlasti, kako li oni pred ovim društvom i bosanskom savješću misle opravdati svoje jeftino i bijedno sluganstvo?