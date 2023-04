Spuštanje Mileta

Milorad Dodik vješt je političar. Uostalom, na vlasti je nedodirljiv još od 2006. godine. To vam je punih 17 godina. Ako mu dodate još i onaj period od 1997. do 2000., kada je bio premijer u RS, dobijete tačno dvije decenije. Poređenja radi, Milošević je izdržao svega 13 godina, a Vučić na vlasti nije još ni 12. To govori da je Dodik vrlo vješt i sposoban političar. Jedan od razloga za njegov uspjeh leži u tome što je tokom svoje vladavine devastirao, potčinio, uništio opoziciju u svom entitetu, pa se, za razliku od svog prijatelja Bakira, Dodika nema kim zamijeniti.

Ipak, Dodik ima nekolicinu grdnih mana. Otresit je, prgav, impulsivan, često nepromišljen. Osim toga je tvrdoglav, presamouvjeren, toliko da često misli da mu je duži jorgan nego što se može pokriti.

A govorimo o pogolemom čovjeku. Elem, ove prve nabrojane osobine Dodika često dovode u neugodnu situaciju da kaže ono što ne bi trebao, brzo plane, lako ga je “navući”. A očigledna navlakuša bilo je i njegovo laprdanje, misleći da je van programa, na RTS-u o porodici Đoković, koju je nazvao “ciganijom”.