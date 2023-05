Mrtve glave

Zločin je zločin, počinilo ga dijete ili odrasla osoba. Maloljetnik ili čovjek. Totalno je nevažno. Istina, jeste šokantnije kada to uradi dijete koje ne bi trebalo imati dodir s pištoljem, oružjem. Koje ne bi smjelo ni da zna da li je njegov roditelj naoružan. Dijete koje ne bi trebalo da sa 13 godina misli na zlo.

Na mobitele u dječijim rukama rijetko obraćamo pažnju. Brinemo da li je mobitel koji ćemo kupiti bolji od onog koji imaju njihovi drugovi. Da li je novi IPhone ili Samsung. Ne brinemo šta i kako rade, gledaju i uz kakav sadržaj provode sate.

A kada se desi nesreća, onda je kasno.

S djecom danas i ne pričamo, čast izuzecima. Ali ih je malo. U brzini ovog života, u kojem vladaju stres, tegobe, iskrivljene vrijednosti, društvene mreže, sve je po strani, pa i razgovor.

Razgovor je valjda, kada se pogleda i sagleda sve, rješenje za mnoge probleme. Ljubimo i grlimo djecu dok ne bude kasno. Učimo ih da je svaki mobitel isti, da je sreća u drugarstvu, pažnji, ljubavi. Da ružna riječ, vršnjačko nasilje, koje je itekako prisutno, ne smije biti okidač za osvetu. I opet je do razgovora. Do nas. Do roditelja, škole, nastavnika, pedagoga. Svaki problem je isti, ali je svako dijete drugačije.

Kosta je možda monstrum, ili dječak kojem je trebala pomoć.