Ne(željeni) gosti

Možete li zamisliti da pozovete goste u svoj dom, a da pred njihov dolazak krenete renovirati kuću – izbijate zidove, mijenjate krov, stavljate nove prozore, vrata...



Gosti vam dođu i u čudu se nađu. Ne znaju šta bi – da li da se vrate odakle su došli ili da i oni sami zasuču rukave i krenu s vama u akciju. U oba slučaja se osjećaju kao nepoželjni gosti.

Naravno da to ne možete ni zamisliti, a to se upravo dešava ususret Sarajevo Film Festivalu – manifestaciji zahvaljujući kojoj bh. prijestonica na desetak dana postaje centar Evrope i kada nam u goste dolaze desetine hiljada turista. I zašto ne spomenuti, period je to kada u Sarajevu svi zadovoljno trljaju ruke – od taksista, ugostitelja, hotelijera...