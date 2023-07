Predstavljamo Takmičarski program – dokumentarni film 29. Sarajevo Film Festivala

"Filmovi su u mnogo čemu inspirativni za gledatelje i čak i kada iznose vrlo traumatične istine, nose u sebi energiju pozitivnosti. Ono što je važno za mene kao selektora je da se osjeti autorski pečat u svakom filmu, da mi kao gledatelji razumijevamo gledište reditelja,ž a ne da samo promatramo životne priče odabranih junaka filma”, kaže o ovogodišnjoj selekciji Rada Šešić.

Filmovi u Takmičarskom programu – dokumentarni film 29. Sarajevo Film Festivala u konkurenciji su za nagrade:

Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film

Novčanu nagradu, u iznosu od 4.000 eura, obezbjeđuje Vlada Švicarske.

Srce Sarajeva za najbolji kratki dokumentarni film

Novčana nagrada u iznosu od 2.000 eura

Nagrada za ljudska prava

Novčanu nagradu, u iznosu od 3.000 eura, obezbjeđuje Kraljevina Nizozemska

Specijalna nagrada žirija

Novčana nagrada u iznosu od 2.500 eura

Svjetske premijere

"Dan, 365 sati" / "Bir Gun, 365 saat"

Turska, Hrvatska, 2023, 79 min. Režija: Eylem Kaftan

Dvije mlade žene zbližilo je to što su obje bile žrtve zlostavljanja. Njihov slučajni susret im daje snage da se suoče sa svojim zlostavljačima u sudnici i pomognu drugim mladim ženama u potrazi za pravdom.

"Flašaroši"

Srbija, Slovenija, 2023, 84 min. Režija: Nemanja Vojinović

Na periferiji Beograda, na ostacima prastare vinčanske kulture, prostire se jedna od najvećih deponija smeća u Evropi. Skupljači plastičnih flaša, poznatiji kao flašaroši, teškom mukom zarađuju za život u tom toksičnom okruženju. Njihova živopisna zajednica suočava se s novim i rastućim prijetnjama. Uoči neizbježne privatizacije deponije, čitava zajednica flašaroša našla se pred zidom, zarobljena u procjepu između tehnološkog napretka i neadekvatnog sistema socijalne zaštite. Dok je ekološki efekat modernizacije deponije nemoguće procijeniti, krhka zajednica skupljača flaša prisiljena je da se sama suoči sa svojom neizvjesnom sudbinom.

"Fran i Verka ili sasvim običan dan u napuštenom selu" / "Fran and Verka Or A Usual Day In An Abandoned Village"

Kosovo, 2023, 14 min. Režija: Sovran Nrecaj

Fran i Verka jedini su stanovnici Vernakolle – sela u kojem su se prije mnogo godina sreli, vjenčali i gdje sve od tada žive. Nakon rata na Kosovu 1999. godine, svi su napustili selo osim Frana i Verke. Njihova priča testament je neraskidivim nitima koje nas vežu za mjesto koje nazivamo domom i osjećamo da mu pripadamo.

"Rekvijem za vrele dane ljeta" / "Rekviemi Zafkhulis Sitskhian Dgheebs"

Gruzija, Grčka, 2023, 77 min. Režija: Giorgi Parkosadze

Guri i njegova majka Sanata čitav život proveli su u zabačenoj planinskoj dolini u Gruziji udaljenoj od svih tragova urbane civilizacije. Zemljoradništvo, uzgoj pčela i proizvodnja sira decenijama su dio njihove dnevne rutine. Posmatrajući svakodnevni život majke i sina gledaoci uranjaju u njihov neverbalni, kontemplativan odnos te, kroz blagi pogled kamere, bez napora prodiru u realnost ruralnog života koji je dio njihovog bića. Kroz duboko dirljivu priču o majčinstvu, ovaj film prigrljava tugu, tišinu i usamljenost koji prate sva ljudska bića kao iskonski pečat njihove sudbine i pobuđuje reminiscencije o blaženom načinu života koji je još uvijek sačuvan u podsvjesti čovječanstva.

"Što da se radi?"

Hrvatska, 2023, 79 min. Režija: Goran Dević

Željko je šef sindikata Tvornice vlakova Gredelj. Njegov zamjenik Mladen počinio je samoubistvo nakon velikih javnih protesta i unutarsindikalnih sukoba. Željko je rastrzan između krivnje koju osjeća zbog Mladenove smrti i očekivanja radnika da povedu štrajk koji trebao osujetiti planove vlade, po nalogu EU, da tvrtku odvede u stečaj. Film ima strukturu od tri čina. Prvi dio čini dokumentarna građa snimljena opservacijskom metodom. Drugi dio snimljen je deset godina kasnije. Treći je fiktivni dio.

"Šutnja razuma" / "Silence of Reason"

Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, 2023, 63 min. Režija: Kumjana Novakova

Sastavljen isključivo od svjedočanstava i videomaterijala forenzičkog arhiva, film "Šutnja razuma" i sam je poput sjećanja: neuhvatljiv, fluidan, odbacuje okvire, razbacan je na sve strane, prostoran i temporalan. Lična iskustva pretrpljenog nasilja i torture žena koje su tokom rata u Bosni i Hercegovini prošle kroz kampove za silovanje u Foči prevazilaze okvire vremena i prostora i postaju naša kolektivna sjećanja.

"Tijelo" / "Telo"

Slovenija, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, 2023, 91 min. Režija: Petra Seliškar

"Tijelo" je jedinstveno i poetično putovanje najskrivenijim predjelima ličnosti kroz svjedočanstvo Urške koja je provela dvadeset godina života klackajući se na granici između života i smrti. Profesionalnoj pijanistici i bivšoj manekenki Urški u životu je sve išlo dobro dok je nije pogodila bolest. Oporavljajući se od encefalitista, morala je ponovo upoznati samu sebe i ponovo naučiti sve u životu: da hoda, da prepozna svoju kćerku, da shvata i voli svoje tijelo koje naizgled želi da je uništi.

"Vilinski vrt" / "Fanni Kertje"

Mađarska, Rumunija, Hrvatska, 2023, 83 min. Režija: Gergő Somogyvári

U dubinama šume u okolini Bukurešta devetnaestogodišnji transseksualac Fanni i šezdesetogodišnji beskućnik Laci grade atipičan odnos sličan odnosu roditelja i djeteta. Djeluju kao porodica, međusobno se podržavajući u teškim i opasnim vremenima. Ovaj nekonvencionalni dokumentarac o sazrijevanju priča je o njihovoj istrajnosti i širokogrudosti i njihovom trijumfu pronalaska doma uprkos životnim nedaćama.

"Zagrljaj" / "Objem"

Slovenija, Hrvatska, 2023, 14 min. Režija: Miroslav Mandić

Priroda nas miluje pri rođenju, uči nas da joj se čudimo i divimo dok rastemo. Potom krenemo udarati po njoj, iskorištavamo njena dobra u ime takozvanog napretka. Ona se mršti na nas, oprosti nam puno toga kao prava majka. Ponekad ipak zaurla na nas, opominje nas zemljotresom, pandemijom ili cunamijem. Hoćemo li ikada naučiti da ne zloupotrebljavamo našu majku nego da umjesto toga dijelimo njena dobra s poštovanjem i zahvalnošću?

Međunarodna premijera

"Moj muž, musliman" / "Sotul Meu Musulman"

Rumunija, 2023, 70 min. Režija: Daniel Ioan Bărnuți, Alexandra Lizeta Bărnuți

Alexandra se udaje za Daniela, mladog Rumuna koji je prihvatio islam. Vjeruje da će njena spremnost da uči o nepoznatoj kulturi omogućiti njenoj tek uspostavljenoj porodici da pronađu sreću i harmoniju. Međutim, mladi par uskoro je prisiljen da se suoči ne samo sa diskriminacijom u društvu već i sa brojnim predrasudama. Alexandra i Daniel moraju se boriti jedno za drugo i za svoju vezu, čak i ako to znači da se trebaju odreći sebe kakvi su nekada bili ili izbaciti neke ljude iz svojih života.

Regionalne premijere

"Aloja, fikus, avokado i šest zamjevca" / "Алоє, фікус, авокадо і 6 драцен"

Ukrajina, Francuska, 2023, 8 min. Režija: Marta Smerechynska

Šta ponijeti, šta ostaviti? Koliko su bitna materijalna dobra osobi koja pokušava spasiti vlastiti život? Paketi iz Ukrajine puni svega i ničega strpljivo čekaju pod mostom da ih neko pronađe, a glas budi sjećanja na frivolne i dragocjene lične stvari u naizgled oproštajnom pismu za Kijev koje slama srce.

"Autoportret uz liniju razgraničenja"

Gruzija, 2023, 50 min. Režija: Anna Dziapshipa

Vrata napuštene kuće otvaraju se u prošlost kroz oživljavanje jedinstvenih, gotovo zaboravljenih arhivskih slika iz Abhazije – nepriznatog teritorija smještenog uz obalu Crnog mora. Gruzijci inače nemaju pristup toj lokaciji zbog etničkog sukoba između Gruzije i Abhazije iz 1993. godine. Kombinujući glasove, arhivske i nedavno sačinjene snimke, film propituje izgubljeni i podijeljeni identitet zaglavljen između margina. Audiovizuelni fragmenti ovog arhiva suptilno se prepliću u ličnoj i političkoj biografiji oslonjenoj na komplikovanu i kontroverznu prošlost gruzijsko- abhazijskih odnosa.

"De Facto"

Austrija, Njemačka, 2023, 130 min. Režija: Selma Doborac

Kako film može govoriti o saučesnicima u zločinima protiv čovječnosti, ekstremnom nasilju i državnom teroru, a da ne bude u dosluhu sa njima? "De Facto" nudi odgovor na ovo pitanje kroz pažljivo režiranu igru dvoje glumaca, precizno napisan scenarij i planski reducirano okruženje.

"Dezerteri"

Hrvatska, 2023, 45 min. Režija: Damir Markovina

"Dezerteri" je hibridni dokumentarni esej o generaciji bosanskohercegovačkih srednjoškolaca iz grada Mostara koja je na pragu zrelosti pogođena razornim ratom. Ovaj mozaik sjećanja na rane devedesete sastavljen je od savremenih razglednica i nijemih kadrova mjesta gdje su se nekada vodili ratovi, a koja su protagonisti filma bili prisiljeni napustiti. Smirenost tih mjesta danas je u suprotnosti s emotivnim isječcima iz pisama upućenih reditelju iz izbjegličkih kampova razasutih diljem Evrope. Izbjeglice opisuju svoj bijeg preko granice, svoja iskustva u izbjegličkim kampovima i svoju dugotrajnu mržnju prema neprijateljima koji su im oteli dom i mladost. Film o nestaloj generaciji, egzilu, teškim izborima i odgovoru na najteže pitanje svakog rata: ostati ili bježati.

"Dosje Labudović: Nesvrstani" / "Non-aligned: Scenes from the Labudović Reels"

Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Fancuska, Katar, 2023, 100 min. Režija: Mila Turajlić

"Nesvrstani" je dugometražni dokumentarni film koji nas vodi na putovanje kroz arhivu Stevana Labudovića, osobnog snimatelja jugoslavenskog predsjednika Tita. Film prati rođenje Pokreta nesvrstanih, zaviruje iza kulisa tog doba s ličnostima, politikom i obećanjima koja su obilježila Treći svijet te istražuje kako je filmski medij pomogao u stvaranju globalnog projekta političke emancipacije.

"Horror vacui"

Hrvatska, 2023, 23 min. Režija: Boris Poljak

“Horror vacui” doslovno znači strah od prazna prostora ili strah pred prazninom. Termin je prvi upotrijebio Aristotel, a danas može označavati strah od neizvjesne budućnosti koja proizvodi osjećaj tjeskobe i usamljenosti. Kroz duge, asocijativno povezane kadar-sekvence, film upozorava na postojeću militarizaciju u svijetu. Ne postoje nikakve odrednice kada ni gdje se nešto događa. U globaliziranu svijetu sve se može dogoditi bilo gdje i bilo kada.

"Valerija"

Hrvatska, 2023, 16 min. Režija: Sara Jurinčić

Ovaj hibridni film vodi nas na putovanje kroz svijet bez muškaraca. Stvarnost i podsvijest miješaju se u autoričinom intimnom susretu sa njenim pretkinjama. Autorica bezglasno postavlja pitanje: "Kakav je osjećaj imati porodično stablo sačinjeno samo od žena? Šta nam naše pretkinje poručuju putem svojih nemuštih portreta?“

Bosanskohercegovačke premijere

"Hope Hotel Phantom"

Bosna i Herzegovina, 2023, 22 min. Režija: Bojan Stojčić

Dejtonski mirovni sporazum, ispregovaran u zračnoj bazi Wright Patterson, u američkoj državi Ohio, zaustavio je brutalni rat u Bosni i Hercegovini. Dvadeset sedam godina nakon Daytona, početkom jula 2022. godine, reditelj je rezervisao sobu u Hope Hotelu, istom onom u kojem su odsjeli pregovarači.

"Između revolucija" / "Intre Revolutii"

Rumunija, Hrvatska, Katar, Iran, 2023, 70 min. Režija: Vlad Petri

Sedamdesetih godina prošloga vijeka, tokom fakultetskih studija, Zahra i Maria sklapaju čvrsto prijateljstvo. Usljed političkih previranja u njenoj domovini Iranu, Zahra je prisiljena da se vrati kući i rastane se sa Marijom. Tokom naredne decenije, njih dvije ostaju u kontaktu putem pisama u kojima opisuju vlastita nastojanja da se, kao žene, izbore za pravo na mišljenje i javno uvažavanje i različite razvoje situacija u njihovim zemljama. Uprkos udaljenosti i drugim preprekama, one ne prestaju snažno čeznuti jedna za drugom.

"Mi nećemo nestati" / "My ne zgasnemo"

Ukrajina, Francuska, Poljska, SAD, 2023, 100 min. Režija: Alisa Kovalenko

Grupa tinejdžera iz Donbasa nadomak je zrelosti i sanjaju da osvoje svijet. Iako su udaljeni zvuci pucnjave i eksplozija dio zvučne kulise njihovih života, oni ne gube nadu. Buntovni su, skloni avanturama, ulaze u minska polja i sunčaju se kraj lokalnog jezera. Sanjaju o bijegu ne samo od rata već, kao svi tinejdžeri na svijetu, i od dosade života u malom gradu. A onda, iznenada, pruža im se prilika da krenu na dugo putovanje do Nepala. Da li će se njihov san o osvajanju svijeta ostvariti?

Podsjećamo, 29. Sarajevo Film Festival bit će održan od 11. do 18. avgusta 2023. godine.