Dok se u javnom prostoru vode polemike hoće li počiteljski most do ujutro izdržati, koliko je Nedim Sladić kriv za snijeg u avgustu, a profesori i akademici samo što se za kragne ne uhvate raspravljajući ko smo i kako nam je ime, suštinski problemi građana nekako su u drugom planu. Kao da smo navikli da cijene goriva rastu, potrošačka korpa košta više od 2.800 KM, da za rast plaća u državnim službama i komisijama uvijek postoji razlog, a za one radničke nikog i nije briga.



Slušajući i gledajući izvještaje o hapšenjima načelnika sarajevskih općina i pretumbavanju parlamentarnih većina u nekima od njih, profesor Filozofskog fakulteta UNSA-e Salih Fočo pokušava skrenuti pažnju na jedan od, vjerovatno, gorućih problema u državi, u kojoj je vlast do te mjere postala mila da se već odavno ne biraju sredstva kako bi se došlo do nje.

A kako bismo, barem na lokalnom nivou, izbjegli da načelnici i gradonačelnici na tim pozicijama provedu 12, 16, 22 godine – rekord neprikosnoveno drži načelnik Teočaka koji bi iduće godine trebao proslaviti jubilej, tri decenije na čelu Općine – Fočo predlaže jednostavno rješenje – ograničavanje mandata na najviše dva. Nisu problem dugovječnost i vitalnost čelnih ljudi lokalnih zajednica, već praksa po kojoj vlast, nakon određenog vremena, samoj sebi postane svrha. Uostalom, funkcionerima koji u kabinetima puste bagremovo korijenje treba omogućiti da svoje sposobnosti pokažu i na nekom drugom mjestu, a ne sputavati ih zakonom koji im omogućava da u istoj fotelji ostanu doživotno.