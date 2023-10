Dodikov strah

Dodik je u „ratu“ sa Šmitom, cijelom međunarodnom zajednicom i dijelom medija jedini gubitnik. Dokaz za to je opravdana optužnica Tužilaštva jer je naredio da se objavi ukaz kojim se poništavaju Šmitove odluke.

No, kada se vratimo unazad, Dodiku se igra sa Šmitom u mudrovanju ko je legalan i da li visoki predstavnik može donositi bonske ovlasti itekako obila o glavu.

Plus, za Dodika noćna mora, zgrada Suda Bosne i Hercegovine, institucije koju godinama ne priznaje. Dodiku je veća mora to što će morati dolaziti u Sud u Sarajevo nego to kako će na kraju proći.

Ali presumpcija nevinosti važi za sve. Tako i za Dodika. No, presumpcija je jedno, izrugivanje državi i pravosuđu po matrici “država, to sam ja” skroz drugo.

Valjda će to i Dodik shvatiti. Pred sudom su svi jednaki, bio to predsjednik ili bilo ko drugi. Kada izgovori rečenicu: “Časni sude, nisam kriv”, Dodik će priznati i instituciju čije zatvaranje traži godinama.

Pravda je nekad spora, ali dostižna. Samo da se proces protiv Dodika ne pretvori u cirkus!