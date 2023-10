Bakir nek’ zatvori vrata

Kongresi SDA nekoć su bili veliki, bitni događaji. Bez obzira na to radi li se samo o „primopredaji“, poput one kada je 2001. Alija Izetbegović prepustio kormilo stranke Sulejmanu Tihiću, ili žestokoj borbi za novog lidera poput one 2009., kada su se za vođenje stranke borili Sulejman Tihić, Bakir Izetbegović i Adnan Terzić, a Tihić Izetbegovića pobijedio relativno malom razlikom, Kongresi su, šta god inače neko mislio o ovoj stranci, redovno svjedočili o veličini, snazi i bitnosti SDA.

Ničeg od toga nije bilo na ovogodišnjem Kongresu SDA. Cijeli događaj protekao je u sjeni činjenice da se Šemsudinu Mehmedoviću zabranilo da bude protukandidat Bakiru Izetbegoviću, čime je potonjem osigurana pozicija predsjednika.