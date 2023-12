Dr. Alen Pilav: Promptne promjene

Otvaranje godinama zavarenih kapija oko Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) prvi je korak koji je doc. dr. sc. med. Alen Pilav kao vršilac dužnosti direktora KCUS-a učinio.

Simbolično, to označava vraćanje najveće medicinske institucije u BiH u ruke građana, ljekara i pacijenata.

Drugi korak koji je dr. Pilav učinio jeste da je opet omogućio posjete hospitaliziranim pacijentima. Jer, vjerovali ili ne, KCUS je jedina bolnica koja to nije dozvoljavala. Zabrana posjeta imala je smisla za vrijeme pandemije koronavirusa, ali se to, čini se, osladilo bivšoj direktorici Sebiji Izetbegović, pa je odlučila nastaviti s tom praksom.

Skoro da nema ništa gore od ljekara i uprave bez empatije, kako za pacijenta tako i njegovu porodicu. Koliko familija može pozitivno utjecati na zdravstveno stanje čovjeka, svima je jasno. Osim Izetbegović i njenim podanicima.

Dr. Pilav je ili znao to odranije ili je barem odlučio poslušati građane koji se već vrlo dugo žale na nemogućnost da vide svoje najmilije. Do jučer smo mogli samo do glavne kapije prići, ostaviti, eventualno, potrepštine za onoga ko je hospitaliziran, okrenuti se i otići. Moliti Boga da će doći dan kada ćemo ga uspjeti vidjeti.

Sada, od 15 do 16 sati svakog dana moći će građani ovog grada, Kantona, države vidjeti nekoga svog najmilijeg. Dr. Pilav je odlučio da i posjete teško oboljelima, onima koji su u terminalnoj fazi, neće biti vremenski ograničene, ali za članove uže porodice.

Golemo.