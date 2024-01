Kraj za kraj afere "Respiratori" i Fadilovog kukanja: "Seb zove, loši respiratori, u ogromnom smo problemu”

Dok se Fadil Novalić, Fahrudin Solak i Fikret Hodžić, pravosudno osuđeni za kriminalnu nabavku 100 respiratora po cijeni od 10,5 miliona KM, pripremaju za Vojkoviće ključno je pitanje i dalje ko je bio direktni nalogodavac ove najveće poslijeratne afere



No, iako presuđeni Fikret Hodžić, ljut i povrijeđen, tvrdi da nevin mora otići u zatvora i da su kupljeni uređaji ispravni, a on je trebao zaraditi mizernih 300.000 KM, poruke iz viber Gensek grupe sve otkrivaju.

I ne samo poruke. Svjedočenja u Sudu BiH najbolje su pokazala šta je i kako nabavljeno.

Medija plan

Sve je više nego jasno. Nabavka kineskih uređaja, plaćenih 10,5 miliona KM, djelo je ruku Stranke demokratske akcije i tadašnje Uprave Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), sa Sebijom Izetbegović na čelu, suprugom Bakira Izetbegovića.

I koliko god botovi, domaći, strani, „muftije“ i stručnjaci, režimski mediji, političke junoše i ambiciozne glave opčinjene bračnim parom Izetbegović, godinama tvrdile i govorile drugačije, pozivali se na montažu, navodni medija plan, iskazi svjedoka u predmetu koji se odnosi na respiratorsku mafiju - pokazali si jedno.

Sebija Izetbegović, prva dama Bošnjaka, žena bez čijeg znanja ni čistačice u KCUS-u nije mogla obrisati staklo, od prvog dana bila je uključena u nabavku respiratora i, u jeku najveće pandemije, aktivno je učestvovala u odabiru uređaja, zbog kojih sada Bakirov Fadil Novalić i operativci Fahrudin Solak i Fikret Hodžić moraju u zatvoru. Već po gradu kruže priče da je riječ o jedinoj zasluženoj 15-ki u Sarajevu.

Ulogu Sebije potvrđuje svjedočenja od 15.oktobra 2021.godine.

Naime, tada je bivši šef Novalićevog kabineta Hasan Ganibegović rekao u sudnici da je djelimično izbrisao dio poruka u Viber grupi "Gensek", preko koje je komunicirao sa Editom Kalajdžić.

Ganibegović i Kalajdžić vodili su razgovor 23. aprila 2020. kada je Ganibegović dobio od Fahrudina Solaka ugovor sa “Srebrenom malinom” o kupovini respiratora. Taj ugovor je Kalajdžić proslijedio, naglasivši da je ugovor štetan, da nisu ispoštovani rokovi i da treba ugovor raskinuti.

"Neprijatelji Bošnjaka"

Iako je Fadil Novalić rekao da je riječ o dobrim respiratorima, o njima najbolje govore poruke u Viber prepisci.

U komunikaciji od 28. marta 2020. u Viber grupi “Gensek” Kalajdžić se obratila Ganibegoviću rekavši “Seb zove. Loši respiratori. Užas. U ogromnom smo problemu. Ako je to tačno, a jeste garant.

Ova poruka dokaz je uloge Sebije Izetbegović u cijeloj priči ma kako god botovi i pištolj mediji dinastije Izetbegović govorili drugačije.

Posebno što su svjedoci potvrdili da je Seb, bila Sebija Izetbegović.

No, da bi sakrili tragove, poruke, režimska medijska mašinerija, osokoljena botovima, sve one koji su to napisali, odlučili istražiti, dokumentirati, proglasila je izdajnicima i neprijateljima Bošnjaka. Sada to sve tvrde i za sudije i tužioce. Samo su Bakir i Sebija nevini, svi drugi su lopovi. Čak ni njihov najvjerniji bot Jasmin Mulahusić više ne vjeruje u tu priču. Sada je vrijeme za novu optužnicu.