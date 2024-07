Pajdaš s Dodikom

Mađarska je zvanično preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. S nacionalističkim premijerom Viktorom Orbanom na čelu, koji već 14 godina vodi centralnoevropsku državu s ciljem da je transformira u „neliberalnu demokratiju“, u mnogima se javlja zabrinutost šta će učiniti s evropskom porodicom s čijim politika se najčešće ne slaže i to otvoreno govori.

Slogan Mađarske je: „Učinite Evropu ponovo velikom.“ Zvuči poznato? Možda bi ih tim bivšeg predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) trebao tužiti za autorska prava, s obzirom na to da je to bila parola njegove kampanje - „Učinite Ameriku ponovo velikom“ (Make America Great Again). A možda mu je Tramp „dozvolio“ ili čak sugerirao da je koristi, jer su inače u dobrim odnosima.

Pa Mađarska je jedina članica EU koja nije uvela sankcije Rusiji nakon invazije na Ukrajinu i jedina koja na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih naroda nije glasala za Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, bolnu tačku ne samo Bosne i Hercegovine nego i Evrope.

Dobar je prijatelj i s Laktašaninom Miloradom Dodikom, predsjednikom RS.

Ovaj ga je i okitio nekakvim ordenom nedavno. Možda nam to pomogne da otvorimo pregovore s EU u narednih šest mjeseci.

Mađarska je najavila da je jedan od prioriteta zemlje tokom predsjedavanja Unijom približavanje zemalja zapadnog Balkana „jedan korak“ članstvu u EU. Mislim, hvala Orbanu i njegovim saradnicima. Ali ako njegov pajdaš Dodik, zajedno s Draganom Čovićem i trojkom, ponovo ne sjedne za pregovaračke stolove i ne nađu kompromis, usvoje reforme, ni Orban ni Mađarska ne mogu nam pomoći. Sve što mogu jeste odrediti dnevni red, ali ništa bez podrške Komisije. A realno, ne zaslužujemo je.

On je tokom posljednjeg predsjedavanja Mađarske EU „zabio prst u oko“ demokratskim zemljama, inače i prijateljima naše BiH, te se hvalio kako im je dijelio „prijateljske šamare“. A samo godinu prije preuzeo je mandat premijera. Zamislite šta bi se moglo desiti sada, nakon 14 godina.

Ipak, Unija je savez, pa tako sva ta Orbanova siledžijska moć ne znači mnogo bez podrške drugih. Pošto je njegova desničarska Fidesz stranka izolirana, Orban se posvetio osnivanju vlastite grupe u Evropskom parlamentu, zajedno s austrijskom krajnje desničarskom Slobodarskom strankom (FPOe) i centrističkom strankom ANO bivšeg češkog premijera Andreja Babiša.

Vidimo kuda to vodi.