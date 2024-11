Iako nije bilo brzopotezno, ipak se desilo. Federalna vlada na jučerašnjoj sjednici zatražila je, bolje rečeno, naložila smjenu kompletne Uprave "Željeznica FBiH“, s Enisom Džafićem na čelu.

Uzalud je Džafić, gotovo iz petnih žila, upirao da javnosti objasni kako su poduzeli sve aktivnosti na uspostavljanju željezničkog saobraćaja, Uprava na čijem je čelu pokazala je nemoć, nesposobnost, ali i bahatost.

Gotovo 50 dana od nezapamćene kataklizme u Jablanici, osamdesetak metara pruge u Komadinovom vrelu visi u zraku, a vozovi s robom, kao i putnički, ne mogu ni prema sjeveru ni prema jugu.

Svi tokovi i lanci željeznicom su prekinuti, roba se gomila u Luci Ploče, jer je nemoguća misija transportirati je kamionima do odredišta, a bh. privreda je na izdisaju i trpi abnormalne gubitke, baš kao i "Željeznice FBiH“.

Jednom riječju, nastao je haos, a vrijeme je pokazalo da se iz lošeg otišlo u gore. Umjesto svojevrsnog reseta famozne Uprave, svjedočili smo prebacivanju odgovornosti, skrivanju iza Vlade FBiH, a prstom se upiralo i u "Autoceste FBiH“.

Što je najgore, novac nije problem, a sadašnje stanje je takvo da se čak i ne zna kada bi mogli otpočeti radovi na rekonstrukciji pruge i kada će se stanje vratiti u normalu, dok je sudbina bh. kompanija, koje trpe goleme gubitke, prilično neizvjesna.

Taj besmisao je, eto, odlučila presjeći Vlada FBiH i pokazati crveni karton. Na vrijeme ili ne, činjenica je kako je to prvi put da se pokrenula odgovornost za nešto i da će se neko smijeniti zbog nerada, i to tokom mandata. Jer, do sada su svi uredno ostajali na svojim pozicijama. A ova situacija je još jedan dokaz kakve se greške prave u odabiru kadrova.