(Ne)sigurni u glavnom gradu

S projektom “Puls sigurnosti” Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, brojni novinarski tekstovi, apeli, upozorenja i kritike stručnjaka, dobili su dodatno, naučno utemeljenje, pa treba vjerovati da će biti ozbiljnije shvaćeni. U okviru istraživanja u kojem su učestvovali studenti i profesori FKKSS-a, prikupljeni su podaci o tome koliko se građani KS, ustvari, osjećaju sigurno, koliko su nasilje i prijetnje prisutne u njihovom svakodnevnom životu, šta smatraju najvećim izazovima i koliko vjeruju policijskim i pravosudnim organima.

Podaci su poražavajući, jer blizu polovine ispitanika ne osjeća se sigurnim u glavnom gradu BiH. Svaki treći ispitanik je bio žrtva verbalnih napada, uvreda i prijetnji, svaki peti je bio žrtva krađe, dok je svaki sedmi anketirani građanin bio žrtva razbojništva. Seksualno uznemiravanje prijavio je svaki 11. ispitanik. Dodatno zabrinjava činjenica da većina žrtava ovakve događaje nije ni prijavila policiji, jer samo 48 posto ispitanih vjeruje u profesionalan rad policije.

Samo 50 posto građana KS osjeća se sigurnima, dok su ti procenti u Zagrebu 89, a u Beogradu 79 posto. Pred pokazateljima “Pulsa sigurnosti” uzaludna su i beskorisna uvjeravanja koja povremeno stižu iz institucija, da je sigurnost na zadovoljavajućem nivou. Situacija nije mnogo bolja ni u drugim bh. gradovima, a za kvalitetne pomake potrebno je samo malo sluha i uvažavanja znanja i iskustva profesionalaca. Pošaljite policiju u patrole, pojačajte njihovo prisustvo na ulicama i među građanima, jedna je od preporuka koja se čuje već godinama.