Sergej Jakirović: Od Mostara do Engleske

Bosanskohercegovački stručnjak Sergej Jakirović zvanično je postao novi trener fudbalera engleskog Hal sitija, koji se takmiči u Čempionšipu.

Trenerska karijera nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine može biti putokaz brojnim trenerima. Marljivo je radio, strpljivo čekao šansu, upijao znanje bez arogantnog "ne treba to meni, znam ja sve“ i na kraju došao do kolijevke fudbala – Engleske.

Da stvar bude bolja, krenuo je iz naše lige. Od Premijer lige Bosne i Hercegovine do Engleske trebale su mu tri godine. Stigao je u Englesku nakon što je spasio Kajserispor ispadanja iz elitnog ranga turskog fudbala. Zbog toga se našao na meti nekoliko klubova, a najkonkretniji su bili popularni "Tigrovi“.

Potpisao je dvogodišnji ugovor, s opcijom produženja na još jednu, a osim toga skrenuo pažnju na bh. trenere i sve one koje rade u našoj ligi – kvaliteta ima, samo treba strpljenja. Nije Jakirović pao s neba. Polako je radio. Vodio je Sesvete, Goricu, Maribor, Zrinjski, Rijeku i Dinamo Zagreb.

Sergej Jakirović rođen je 23. decembra 1976. godine u Mostaru. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je pet utakmica. U trenerskoj karijeri je osvojio Premijer ligu BiH sa Zrinjskim (2021/2022. sezona) te duplu krunu s Dinamom (2023/24).