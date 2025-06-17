Amra Džeko: Snaga srca

Amra Džeko nije samo supruga najboljeg bh. nogometaša, već i osoba koja svojim djelima svakodnevno dokazuje koliko joj je stalo do ljudi i zajednice iz koje potječe. S velikim srcem i nepokolebljivom željom da pomogne, Amra ne zaboravlja svoje Bosance i Hercegovce, uvijek se vraćajući korijenima i podržavajući one kojima je pomoć najpotrebnija. Bez obzira gdje živjela.

U Sarajevu je održan jubilarni deseti OREA Art Market, događaj koji okuplja brojne izlagače, umjetnike i male biznise iz cijele regije, a Džeko je bila njegova pokretačka snaga i istinska inspiracija. Osim promocije kreativnosti i lokalnog poduzetništva, ovaj market ima i snažnu humanitarnu notu – sav prihod od ulaznica doniran je Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“.

Amra Džeko je primjer kako se društvena odgovornost i ljubav prema svojoj zemlji mogu pretvoriti u konkretne akcije koje mijenjaju živote. Njena energija, upornost i veliko srce čine je istinskim ponosom BiH. Neka njen put bude inspiracija svima - da nikada ne zaboravimo one kojima je pomoć potrebna i da uvijek širimo dobro i humanost.

Amra Džeko rođena je 1. oktobra 1984. godine u Sarajevu. U braku s bh. dijamantom Edinom Džekom je od 2016. godine i imaju četvero djece: Unu, Danija, Daliju i Hanu. Amra iz prvog braka ima još i kćerku Sofiju.