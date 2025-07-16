Miralem Halilović: Kapiten se vratio kući

Kad iskusni kapiten odluči da se vrati kući, to nije samo sportski potez – to je poruka. Miralem Halilović, lider košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, potpisao je ugovor s Bosnom Visit Sarajevo i time dao ogroman impuls povratničkoj sezoni slavnog sarajevskog kluba.

U 33. godini života, Halilović iza sebe ima respektabilnu karijeru u najjačim evropskim ligama – Italiji, Turskoj, Francuskoj, Litvaniji, Sloveniji i Hrvatskoj. Ipak, uprkos ponudi i iskustvu, izabrao je Bosnu, izabrao je Sarajevo, izabrao je da bude uz svoj narod.

– Drago mi je što sam potpisao za Bosnu i što postajem dio projekta koji godinama raste i jača. Nadam se da ćemo biti konkurentni u ABA ligi, koja je nikad jača, kao i u FIBA Europe Cupu – rekao je Halilović po dolasku.

Njegovo prisustvo neće biti važno samo na terenu, već i u svlačionici i na tribinama. Navijačima je poručio da vjeruje u njihovu energiju i zajedničku snagu, koja Bosnu može vratiti na košarkaške mape regije.

– Naši navijači prošle sezone pokazali su koliko znači podrška. Vjerujem da ćemo im vratiti mnogo lijepih trenutaka i napraviti ekipu protiv koje nikome neće biti svejedno igrati u Sarajevu – dodao je.

Halilović nije došao u Bosnu da bi završio karijeru. Došao je da je podigne.