Brajan Ageler: Prijatelj BiH i njenih građana

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Brajan Ageler (Brian Aggeler) napušta BiH. Tokom protekle tri godine svog mandata, Ageler je predano, sa svojim saradnicima, radio i sarađivao s institucijama, organizacijama građanskog društva i zajednicama širom BiH, nastojeći uspostaviti dijalog i pružiti podršku reformama koje vode do stvarnih poboljšanja.

Brojni su konkretni koraci poduzeti u tom periodu u zaštiti demokratije, ljudskih prava, ali i prava pojedinaca koji u konačnici vode ka napretku BiH.

U svojoj oproštajnoj poruci, Ageler se nije libio uputiti kritiku političkim akterima u BiH, kao što je to, uostalom, činio i tokom svog mandata, ali i ohrabriti građane.

Jasno je poručio političkim liderima da u potpunosti moraju poštovati Ustav, očuvati stabilnost i poziciju različitih institucija na državnom nivou, kao i nezavisnost pravosuđa. Jednako tako im je poručio da moraju pokazati istinsku predanost vladavini prava, ljudskim pravima, transparentnosti, inkluzivnom kvalitetnom obrazovanju i istinskom pomirenju da bi se BiH kretala naprijed.

Građanima BiH je, pak, poručio da ostanu predani, angažirani, ali i da ne gube nadu. Njegova glavna poruka tokom trajanja mandata upravo je bila posvećena ljudima u BiH – da jednostavno zaslužuju bolje.