Politika bez funkcije

Sve spekulacije su gotove, Milorad Dodik nije više predsjednik RS. Sud BiH je odbio žalbu njegovog advokata na oduzimanje mandata, pa on sigurno više nema aduta u rukavu.

S političke scene neće sigurno još neko vrijeme otići, jer će biti predsjednik stranke, ali direktnu moć neće imati. Njegovo potpuno povlačenje iz politike bi značilo priznavanje poraza i odustajanje od svega na čemu je prethodnih godina insistirao i teško je povjerovati da će, poznavajući njegove poteze, bar u ovom trenutku, na to pristati.

Umjesto toga sigurno je da će insistirati na neracionalnim potezima, koji bi sada već drugi morali da povlače umjesto njega, no pitanje je da li će pristati da rizikuju krivičnu odgovornost i da završe njegovom sudbinom. Takvi potezi su se već dali naslutiti kroz najave hrpe referenduma.

Interesantno je i to da je na dan odlaska Dodika sklonjen i Radovan Višković s pozicije premijera RS, a vjerovatno bi se neko još poslušniji trebao postaviti na ovu poziciju, kako bi mogao pratiti sve ono što mu se kaže.

Kako će to sve funkcionirati u praksi, da li će politička moć i dalje biti u rukama nekoga ko godinama ne može obnašati političke pozicije bit će jedno interesantno pitanje i izazov, na koji će vrijeme dati najbolji odgovor, a sigurno je da će se u prvim mjesecima pričati o jedinstvu i stajanju iza Dodika.

Ipak, jasno je da je jedna era, koja je započela nakon rata uz zapadnu pomoć, završila na isti način, nakon što je visoki predstavnik nametnuo izmjene Krivičnog zakona, što Dodik nije htio da poštuje, vjerujući da je jači i od međunarodne zajednice.

Odnos stvari i koliko je Dodik zapravo i dalje faktor na terenu, najbolje ćemo moći vidjeti već naredne godine, kada će se održavati izbori i potencijalni koalicioni sastanci. Ako ga ni tu ne bude u prvom planu, bit će posve jasno da je odlučio potpuno se povući.