Mujo Imamović: Veliko srce

Bratunac danas postaje mjesto gdje se humanost šiša zahvaljujući dvojici mladih berbera – Muji Imamoviću i Enveru Merdžiću.

Njih dvojica pokreću akciju koja spaja zanat, zajednicu i plemeniti cilj: “Humanitarno šišanje za Rastka.”

Ovo je još samo jedan u nizu dokaza da u našoj zemlji i dalje postoje ljudi koji su humani i koji brinu jedni za druge. Uvijek ima onih koji će rado pomoći. Dvojica berbera će sav prihod od šišanja dati za pomoć Rastku, mladiću kojem je zajednica odlučila stati uz rame. Ova akcija nije samo prilika da se osvježi frizura, već i da se učini konkretno dobro djelo. Na plakatu stoji jasno: “Dođi, podrži, ošišaj se i učini dobro djelo”.

Dvojica berbera, iako su mladi, pokazuju empatiju i zrelost koja nadilazi godine. Ne kriju svoju sposobnost niti spremnost za pomoć.

Mnogi Bratunčani, ali i ljudi iz drugih gradova podržali su ovaj njihov gest. Dobro se dobrim vraća.