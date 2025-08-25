Jusuf Nurkić: Slavljenik pod koševima

Pobjedom u prijateljskom meču protiv Belgije bh. košarkaška reprezentacija najavila je nastup na Evropskom prvenstvu, gdje će svoju priliku tražiti u duelima sa Španijom, Italijom, Grčkom, Gruzijom i Kiprom, s kojim već u četvrtak igramo prvu utakmicu.

Najefikasniji u redovima košarkaških Zmajeva bio je Jusuf Nurkić, s postignutih 25 poena, koji je u danu velike pobjede protiv Belgije proslavio svoj 31. rođendan. Sjajnim nastupom Bosnian Beast pokazao je zašto je jedan od glavnih aduta ove generacije. Zanimljivo je da je, nakon utakmice protiv Belgije, u Skenderiji doživio iznenađenje, kada mu je saigrač Edin Atić uručio sliku s karikaturama bh. košarkaša. Izazvalo je to novo oduševljenje i potvrdilo dobru atmosferu pred EuroBasket.

Jusuf Nurkić rođen je 23. avgusta 1994. godine u Živinicama. U NBA je zakoračio 2014. godine. Nakon tri godine u dresu Denver Nuggetsa, igrao je za Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, a zatim Charlotte Hornets, te Utah Jazz.