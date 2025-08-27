Hamza Turulja: Zlatni karatista

Karatista, višestruki državni prvak, reprezentativac BiH i viceprvak svijeta, Hamza Turulja osvojio je titulu univerzitetskog prvaka Evrope u kategoriji seniori do 84 kg na EUSA Combat 2025, održanom u Varšavi. Na ovom prestižnom takmičenju Turulja je savladao predstavnike Velike Britanije, Italije, Albanije i Bosne i Hercegovine i nakon prošlogodišnjeg srebra, ove godine uspio je doći do najsjajnijeg odličja.

Kolika je veličina ovog uspjeha bh. karatiste, govori činjenica da je na takmičenju učestvovalo 1.430 sportista iz četiri borilačka sporta, sa 385 univerziteta iz 32 evropske države. Svojim rezultatom još je jednom pokazao zbog čega se nalazi na samom svjetskom vrhu. Turulja, koji je član Univerzitetskog karate kluba Bosna Sarajevo i student Univerziteta u Sarajevu jedan je od najboljih mladih sportista naše države.

Rođen je u Sarajevu 9. avgusta 2001. godine. Na nekoliko svjetskih takmičenja bio je osvajač i prvih zlatnih medalja u historiji BiH.