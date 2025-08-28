Hfz. Sumedin ef. Kobilica: Veliko srce imama iz Zenice

Dva dana nakon što je Smiljan Novak iz Zenice preminuo i nepomično ležao u svom stanu, komšije su konačno pronašle njegovo tijelo. Iako su pokušavali kontaktirati nadležne institucije, niko nije želio preuzeti odgovornost za organizaciju ukopa.

U situaciji bezizlaza, pomoć je pružio hfz. Sumedin ef. Kobilica, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Zenici, koji je poznavao Smiljana iz naselja Brist. Efendija je samostalno odlučio organizirati i finansirati ukop, ističući da to radi iz ljudskosti i poštovanja prema svom komšiji.

- Nisam očekivao medijsku pažnju, ali kao musliman i čovjek želim da se o ovome govori. Briga o komšiji je temeljna vrijednost naše zajednice – kazao je ef. Kobilica.

On je odmah stupio u kontakt s protojerejem Markom Malešem, policijom i pogrebnim preduzećem „Neven“, dogovorio besplatne usluge i najniže troškove. Kasnije se javila i Smiljanova sestra iz Zagreba, koja je preuzela organizaciju i finansiranje ukopa.

Efendija je zahvalio i lokalnim policijskim zvaničnicima na podršci, poručivši da svi moramo voditi računa jedni o drugima, posebno u teškim trenucima.

Ovaj slučaj podsjeća na to koliko je važna solidarnost i koliko jedan čovjek, poput hfz. Kobilice, može učiniti kada sistem zakaže. Njegov čin humanosti i odgovornosti sada je primjer zajedničke brige i poštovanja u zajednici.