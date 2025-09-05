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LIČNOST DANA

Adis Bećiragić: Doktorska disertacija

Selektor Zmajeva odlično postavio taktiku u ključnoj utakmici

Bećiragić: Ključna uloga. Facebook

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

5.9.2025

U odlučujućoj utakmici za osminu finala, Adis Bećiragić pogodio je plan u detalj: Bosna i Hercegovina je većinu meča kontrolisala ritam, vodila gotovo 39 minuta i taktički ugušila Gruziju, posebno u završnici (samo 14 poena Gruzijaca u 4. četvrtini).

Širokim rotiranjima i jasnim defensive-adjustmentima nakon treće dionice, Zmajevi su zatvorili liniju ulaza, prisilili rivala na teže šuteve i zadržali preciznost u napadu – 50 posto iz igre uz 43,8 posto za tri, naspram 48 posto i 35 posto Gruzije.

Bećiragićev pristup – smirenje tempa, disciplina u odbrani na pick-and-rollu i pravovremena pomoć na krilu – dao je rezultat baš kada je trebalo: 84:76 i let za Rigu.

- Pobijedit će onaj ko bude imao najviše živaca i ne bude pravio gluposti – najavio je selektor, a ekipa je upravo to isporučila.

Nakon sirene, Bećiragić je trijumf posvetio porodici i navijačima, naglasivši da ekipa iz meča u meč izgleda sve bolje – potvrda da ideja i rad stoje iza rezultata.

# KOŠARKAŠKA REPREZENTACIJA BIH
# LIČNOST DANA
# ADIS BEĆIRAGIĆ
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