Jubilarni "RedCabaret" uskoro u Multimedijalnom centru kulture - CZK

Multimedijalni centar kulture CZK, organizira "RedCabaret" - muzički performans zavodljive scenske poetike, koji će premijerno biti izveden 20. i 21. decembra u 20. sati. Na repertoaru su najpoznatiji songovi iz svjetske literature muzičkog teatra ali i oni posvećeni, ljepoti zime, praznika i druženja.

Uz klavirsku pratnju dirigenta i pijaniste Bakira Samardžića pet solistica kabarea među kojima su Melisa Hajrulahović Tomić, Hana Zrno, Irma Mulić, Sara Vojičić i Alma Ferović Fazlić, izvest će neke od velikih svjetskih hitova poput "Let is snow", "Mr. Sandman", "Dancing queen" i drugih.

- Nakon višegodišnjih izvedbi kabarea "Mjuzikl novog svijeta", "Nowadays", "Ženske priče" i "At the Ballet", peti po redu jubilarni "RedCabaret" donosi priču o ljubavi, nezgodama, sreći, nadi i onoj romantičnoj energiji, koja uvijek lebdi nad decembrom. Sve skupa je konceptualno uvezano u jednosatnu neprekidnu muzičku cjelinu, kojom proslavljamo sve one trenutke, koji su nas oblikovali proteklu godinu i nježne uspomene koje dijelimo s voljenima - rekla je muzička rediteljica kabarea Alma Ferović Fazlić.

Kreativni tim čine i glumac Emir Fejzić, dizajner zvuka Momo Lađević, make up artist Berina Čolić, foto i video kreatorica Amna Geljo. Vizuelni identitet kabarea osmislila je Agencija Komitet, a performans se realizira u okviru umjetničkog programa iMTM Sarajevo 2025., uz podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Uz obavezan dress code smart casual - Black&Red, ulaznice za oba igranja mogu se rezervisati putem email-a [email protected], a preuzeti u prostoru CZK 15. decembra od 16.30 do 18.30 sati. Broj mjesta je ograničen, a nakon izvedbe "RedCabaret" druženje se nastavlja u prostoru RedRoom iMTM-a Sarajevo.