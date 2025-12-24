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UOČI PREMIJERE

Posebno iskustvo: Prvi uvid u predstavu “Snajper” novoosnovanog Teatra071

Autorski tim najavio je publici potpuno drugačije teatarsko iskustvo u Sarajevu, kao i novi, oštar pogled na savremeno društvo

Detalj iz predstave - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Ajla Pehlivan

24.12.2025

U Multimedijalnom centru kulture CZK danas je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljena premijera predstave „Snajper“, u produkciji novoosnovanog Teatra071.

Prisutnima su se obratili reditelj Dino Mustafić, kao i glumačka postava koju čine Senad Alihodžić, Vedad Čano i Anastasija Dunjić.

Autorski tim najavio je publici potpuno drugačije teatarsko iskustvo u Sarajevu, kao i novi, oštar pogled na savremeno društvo.

Tom prilikom prikazano je i nekoliko scena iz predstave, koje su snažnom emocijom dodatno potvrdile najavljeni dojam.

Premijera predstave zakazana je za subotu, 27. decembra, dok su reprizna izvođenja planirana za nedjelju i ponedjeljak, 28. i 29. decembra.

# DINO MUSTAFIĆ
# VEDAD ČANO
# TEATAR071
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