Posebno iskustvo: Prvi uvid u predstavu “Snajper” novoosnovanog Teatra071

U Multimedijalnom centru kulture CZK danas je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljena premijera predstave „Snajper“, u produkciji novoosnovanog Teatra071.
UOČI PREMIJERE
Autorski tim najavio je publici potpuno drugačije teatarsko iskustvo u Sarajevu, kao i novi, oštar pogled na savremeno društvo
U Multimedijalnom centru kulture CZK danas je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljena premijera predstave „Snajper“, u produkciji novoosnovanog Teatra071.
Prisutnima su se obratili reditelj Dino Mustafić, kao i glumačka postava koju čine Senad Alihodžić, Vedad Čano i Anastasija Dunjić.
Autorski tim najavio je publici potpuno drugačije teatarsko iskustvo u Sarajevu, kao i novi, oštar pogled na savremeno društvo.
Tom prilikom prikazano je i nekoliko scena iz predstave, koje su snažnom emocijom dodatno potvrdile najavljeni dojam.
Premijera predstave zakazana je za subotu, 27. decembra, dok su reprizna izvođenja planirana za nedjelju i ponedjeljak, 28. i 29. decembra.
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