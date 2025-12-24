Posebno iskustvo: Prvi uvid u predstavu “Snajper” novoosnovanog Teatra071

U Multimedijalnom centru kulture CZK danas je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljena premijera predstave „Snajper“, u produkciji novoosnovanog Teatra071.

Prisutnima su se obratili reditelj Dino Mustafić, kao i glumačka postava koju čine Senad Alihodžić, Vedad Čano i Anastasija Dunjić.

Autorski tim najavio je publici potpuno drugačije teatarsko iskustvo u Sarajevu, kao i novi, oštar pogled na savremeno društvo. Tom prilikom prikazano je i nekoliko scena iz predstave, koje su snažnom emocijom dodatno potvrdile najavljeni dojam.