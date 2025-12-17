Dino Mustafić o novoosnovanom Teatru071 i predstavi "Snajper": Naše prvo obraćanje Sarajevu

Novoosnovani Teatar071 najavio je svoju prvu veliku premijeru – dramski komad „Snajper“, autora Damira Karakaša, u režiji Dine Mustafića. Premijera je zakazana za subotu, 27. decembra, s početkom u 20.00 sati, u Multimedijalnom centru kulture CZK.
Jasna izjava
Ovim naslovom, Teatar071 započinje svoj umjetnički program s ciljem da ponudi savremeni, hrabri i društveno angažirani repertoar. Riječ je o drami snažnog emocionalnog i političkog naboja, a reditelj Dino Mustafić je za „Dnevni avaz“ otkrio sve detalje ovog projekta.
Istaknuo je da publika može očekivati snažan, savremen i emotivno precizan komad koji otvara identitet novog Teatra071.
- Predstava je postavljena kao jasna izjava, želimo hrabro i beskompromisno pozorište koje otvara teme i govori direktno gledatelju. To je naše prvo obraćanje Sarajevu – pojasnio je Mustafić.
U ovom projektu, kao i u većini njegovih režija, igraju i mladi umjetnici. Publika će na sceni tako pratiti izvedbe Vedada Čane i Anastasije Dunjić uz Senada Alihodžića.
Proces bez straha
- Rad s mladim glumcima i saradnicima donosi veliku energiju i otvorenost. Oni ulaze u proces bez straha, s iskrenom željom da istražuju, i to je dragocjeno za teatar koji tek gradi svoj identitet. Atmosfera je partnerska, stvaralačka i svježa, baš onakva kakvu novo pozorište treba – rekao nam je reditelj.
Ne smijemo zanemariti ni uspjeh njegovog najnovijeg filma „Paviljon“, koji je otvorio ovogodišnji Sarajevo Film Festival i postigao izvanredne rezultate. Mustafić je otkrio i kada možemo očekivati nove projekte u svijetu kinematografije.
- Film „Paviljon“ je pokazao koliko snažno publika reaguje na autentičnu priču. Nastavljam rad na novim projektima, a posebno sam posvećen seriji i filmu „Trake“ po scenariju Zlatka Topčića. To je umjetnički i emocionalno zahtjevan materijal, i kada se ponovno spoje prava tema, vrijeme i energija, bit će i novih filmskih poduhvata – poručio je Dino Mustafić.
Reprize i ulaznice
Reprizna izvođenja predstave „Snajper“ zakazana su za 28. i 29. decembar 2025. godine na istoj adresi – Sime Milutinovića 2/II. Ulaznice se mogu kupiti isključivo online, a zainteresirani se savjetuju da osiguraju svoje mjesto na vrijeme, jer očekivanja za ovu premijeru i reprize najavljuju izuzetno interesovanje.