Dino Mustafić o novoosnovanom Teatru071 i predstavi "Snajper": Naše prvo obraćanje Sarajevu

Novoosnovani Teatar071 najavio je svoju prvu veliku premijeru – dramski komad „Snajper“, autora Damira Karakaša, u režiji Dine Mustafića. Premijera je zakazana za subotu, 27. decembra, s početkom u 20.00 sati, u Multimedijalnom centru kulture CZK.

Jasna izjava

Ovim naslovom, Teatar071 započinje svoj umjetnički program s ciljem da ponudi savremeni, hrabri i društveno angažirani repertoar. Riječ je o drami snažnog emocionalnog i političkog naboja, a reditelj Dino Mustafić je za „Dnevni avaz“ otkrio sve detalje ovog projekta.

Istaknuo je da publika može očekivati snažan, savremen i emotivno precizan komad koji otvara identitet novog Teatra071.

- Predstava je postavljena kao jasna izjava, želimo hrabro i beskompromisno pozorište koje otvara teme i govori direktno gledatelju. To je naše prvo obraćanje Sarajevu – pojasnio je Mustafić.

U ovom projektu, kao i u većini njegovih režija, igraju i mladi umjetnici. Publika će na sceni tako pratiti izvedbe Vedada Čane i Anastasije Dunjić uz Senada Alihodžića.