"Paviljon" Dine Mustafića na programu 24. Evropskog filmskog festivala Cinedays u Skoplju

Bosanskohercegovački film "Paviljon", reditelja Dine Mustafića, bit će prikazan na uglednom 24. izdanju Evropskog filmskog festivala Cinedays, koji se održava od 3. do 10. decembra u Skoplju. Film je uvršten u program kao jedan od regionalno najistaknutijih projekata nastalih u koprodukciji sa makedonskim filmskim ekipama.

- Čast mi je što će "Paviljon" biti prikazan na festivalu Cinedays, koji je važna regionalna platforma za savremeni evropski i regionalni film. Film je nastao kroz snažan koprodukcijski model, koji za nas bh. autore ima presudnu ulogu – on nam omogućava kreativnu razmjenu, stabilnije produkcijske uslove i veću vidljivost u regionalnom filmskom prostoru. Zahvaljujem festivalu na pozivu i radujem se susretu s publikom u Skoplju - poručio je reditelj.

Inače, reditelj Dino Mustafić, čiji je rad već prepoznat na međunarodnoj sceni, u "Paviljonu" donosi snažnu, društveno angažiranu priču, realizovanu uz učešće regionalne glumačke i autorske ekipe. Prikazivanje filma u Skoplju predstavlja još jedan važan međunarodni iskorak u festivalskoj distribuciji ovog ostvarenja.