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BOSANSKOHERCEGOVAČKI FILM

"Paviljon" Dine Mustafića na programu 24. Evropskog filmskog festivala Cinedays u Skoplju

Ističe se kao dio selekcije koja promoviše regionalnu saradnju i autore s prostora bivše Jugoslavije

Scena iz filma. Press služba

A. P.

3.12.2025

Bosanskohercegovački film "Paviljon", reditelja Dine Mustafića, bit će prikazan na uglednom 24. izdanju Evropskog filmskog festivala Cinedays, koji se održava od 3. do 10. decembra u Skoplju. Film je uvršten u program kao jedan od regionalno najistaknutijih projekata nastalih u koprodukciji sa makedonskim filmskim ekipama.

- Čast mi je što će "Paviljon" biti prikazan na festivalu Cinedays, koji je važna regionalna platforma za savremeni evropski i regionalni film. Film je nastao kroz snažan koprodukcijski model, koji za nas bh. autore ima presudnu ulogu – on nam omogućava kreativnu razmjenu, stabilnije produkcijske uslove i veću vidljivost u regionalnom filmskom prostoru. Zahvaljujem festivalu na pozivu i radujem se susretu s publikom u Skoplju - poručio je reditelj. 

Inače, reditelj Dino Mustafić, čiji je rad već prepoznat na međunarodnoj sceni, u "Paviljonu" donosi snažnu, društveno angažiranu priču, realizovanu uz učešće regionalne glumačke i autorske ekipe. Prikazivanje filma u Skoplju predstavlja još jedan važan međunarodni iskorak u festivalskoj distribuciji ovog ostvarenja.

Ovogodišnji Cinedays održava se pod sloganom "Vidimo se s druge strane", uz specijalnu posvetu Davidu Lynchu i fokus na savremena evropska ostvarenja. Festival donosi više od 60 filmova raspoređenih u tematske programske selekcije, a "Paviljon" se ističe kao dio selekcije koja promoviše regionalnu saradnju i filmske autore s prostora bivše Jugoslavije.

Festival Cinedays važi za jedan od najznačajnijih filmskih događaja u Sjevernoj Makedoniji, sa bogatim programom, jakim međunarodnim gostima i fokusom na promociju evropskog i regionalnog filma. Projekcija "Paviljona" otvara dodatni prostor za afirmaciju savremenog bosanskohercegovačkog filma pred publikom i stručnjacima iz regije.

Podsjetimo, distribucija filma "Paviljon" već je započela u Kanadi, a uskoro će, nakon Bosne i Hercegovine i Hrvatske, krenuti i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana.

# PAVILJON
# FILM
# DINO MUSTAFIĆ
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