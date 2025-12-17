Mustafić: Komad "Snajper" doživljavam kao novo suočavanje s traumama koje nisu završene

Dramski komad "Snajper" autora Damira Karakaša u režiji Dine Mustafića premijerno će biti izveden u subotu, 27. decembra u Multimedijalnom centru kulture CZK. Riječ je o prvoj premijeri novoosnovanog teatra - Teatar071.

Otvoren dijalog

Reditelj Dino Mustafić u izjavi za Fenu kaže da je predstava "Snajper" za njega nastavak dugog i otvorenog dijaloga s Damirom Karakašem, autorom čije pisanje bez zadrške ulazi u tamne zone društva, nasilja i egzistencijalne tjeskobe.

- Nakon što sam njegov roman "Okretište" postavio na scenu HNK Split, "Snajper" doživljavam kao novo suočavanje s traumama koje nisu završene, nego se stalno vraćaju, mijenjajući samo kontekst i forme. Karakašev svijet traži teatar koji je ogoljen, neposredan i istinit - naveo je Mustafić.

Upravo zato, dodaje on, ova se predstava prirodno smjestila u koncept novog Teatra 071 – teatra koji se igra u stanu, u prostoru intime, blizine i ranjivosti.

- Publika ovdje nije distancirani posmatrač, nego svjedok, gotovo saučesnik. U takvom ambijentu "Snajper" prestaje biti samo predstava i postaje iskustvo susreta: s tekstom, s glumcem i s vlastitim nelagodama. Teatar 071 polazi od uvjerenja da pozorište mora izaći iz sigurnih institucijskih okvira i vratiti se čovjeku – licem u lice - mišljenja je Mustafić.

Društveni slom

U osvrtu na Karakašev tekst zapisano je da je "Snajper" drama snažnog emocionalnog i političkog naboja, koja prati dvoje mladih suočenih s besperspektivnošću, gnjevom i osjećajem potpunog društvenog sloma. Njihova potraga za smislom i promjenom vodi ih do radikalnih odluka, propitujući granicu između stvarne frustracije i destruktivnog ekstremizma. Karakašev tekst brutalno precizno zahvata atmosferu današnjeg vremena u kojem se izgubljene generacije bore za vlastiti glas.

Autorski tim čine dramaturg Adnan Lugonić te scenografkinja i kostimografkinja Adisa Vatreš Selimović. Dizajn plakata potpisuje Almir Kurt Kugla, a fotografije Velija Hasanbegović.