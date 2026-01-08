Predstava "Pas Matter" stiže u Zenicu, Sarajevo i Mostar

Nova hit-predstava "Pas Matter" donosi snažnu, duhovitu i potresnu pozorišnu priču koja ruši granicu između čovjeka i psa, smijeha i suza, zabave i brutalne istine.

Nakon velikih uspjeha predstava "Ćiro", "Da sam ptica", "Seks i glad" i "Predsjednici" dolazi nam nova hit predstava "Pas Matter", u režiji Tarika Filipovića.

Glumci Domagoj Nižić i Faris Pinjo ulaze u nevjerovatne transformacije i postaju čitav jedan pseći svijet: napušteni, razmaženi, traumatizirani, vjerni, zaboravljeni i voljeni.

Kroz gorko-slatke priče pasa, "Pas Matter" bez zadrške progovara o odgovornosti, slobodi, nasilju, ljubavi i odnosu moći onako kako samo vrhunska satira zna.

Jesu li psi ono što im je čovjek namijenio da budu? Može li slomljeno biće ponovo vjerovati? Je li čovjek zaista najbolji prijatelj psa ili samo njegov vlasnik? I najvažnije: gdje završava pas, a počinje čovjek?

"Pas Matter" je predstava koja će vas nasmijati dok vas ne zaboli stomak i zaboljeti dok se smijete. Bez obzira volite li pse ili ne, nakon ove predstave više ih nikada nećete gledati istim očima. Ovo nije predstava o psima. Ovo je predstava o nama.

Raspored predstava:

Zenica - Bosansko narodno pozorište, 29. januar

Sarajevo - Dom mladih, 30. januar-

Mostar - Narodno pozorište, 31. januar