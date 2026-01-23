Pjevač Eldin Husenbegović: Plašim se svojih propusta

Ime i prezime: Eldin Huseinbegović.

Datum i mjesto rođenja: 4. juli 1978., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Osvijestim u sebi sreću i zahvalnost za blagodati u kojima živim.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Posvetio bih se nekom zanatu.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Tenor u horu opere NPS-a.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Najvjerovatnije nož ili sjekira – u tim uslovima bi mi trebali više od knjige.

Šta gledate na televiziji: Vrlo rijetko gledam TV, ponekad Netflix.

Šta Vas nervira: Najviše moje mane i propusti.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Zahvalan sam za sve što dobijem.

Čega se plašite: Svojih propusta.

S kim najradije pijete kafu: S onima s kojima sam dušom blizu.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Bijela.

Ko Vam je uzor: Svaki onaj koji se ostvari kao iskreni Božiji rob i svojim životom bude primjer i inspiracija.

Najdraži pisac: Rešad Kadić.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Popravio bih prvo sebe, i svako sebe, i eto poboljšanja.

Omiljeni muzičar ili bend: Armin Hodžić, Davor Maraus, Mustafa Behmen, Mustafa Sokolović.

Omiljena pjesma: „Die With a Smile“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Sa Hadžihafizovog čardaka“, Šaban Gadžo.

Tim za koji navijate: FK Vratnik.

Omiljena narodna izreka: „U se i u svoje kljuse“.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Alija Lepir.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Oman.