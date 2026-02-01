Una Kostić: Pozorište je potreba

Predstava „Uhvati zeca“ jedan je od najistaknutijih naslova savremene bosanskohercegovačke scene, a nova izvođenja sada su na repertoaru.

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, u utorak i četvrtak, 3. i 4. februara, s početkom u 19.30 sati, publika će imati priliku pogledati hit dramsku predstavu prema romanu Lane Bastašić, u režiji Lajle Kaikčije. Za naš list o predstavi je govorila glumica Una Kostić, otkrivši posebnost i tajne koje ovaj projekt nosi.

Povezanost s likom

Šta Vas je posebno privuklo ovoj priči i po čemu se izdvaja svako novo izvođenje?

- „Uhvati zeca“ je predstava koja se bavi identitetom, odrastanjem i odnosima koji nas oblikuju. I naravno prihvatanjem, ali i ranama koje nosimo iz prošlosti. I ono što mi je posebno važno je da predstava ne nudi jednostavne odgovore, već postavlja pitanja o pripadanju, o osjećanju, o tome koliko smo spremni da se suočimo s onim što smo bili i što jesmo sada. Mislim da je to razlog zašto publika lako pronalazi sebe u ovoj priči, bez obzira na godinu ili kontekst.

Lejla koju igrate predstavlja kompleksnu ulogu. Kako ste pristupili toj slojevitosti?

- Što se lika tiče, Lejla je za mene vrlo slojevit i izazovan lik. Ona je snažna, ali ta snaga često dolazi iz unutrašnje borbe i nesigurnosti. To je lik koji pokušava da pomjeri prošlost i sadašnjost, da razumije svoje izbore i odnose, a i istovremeno bježi od određenih istina. U procesu rada bilo mi je važno da je ne sudim, već da je razumijem, jer Lejla nije ni heroina, ni antiherojina, već čovjek od krvi i mesa sa svim kontradiktornostima koje je to nosi. Tako da sam pristupala Lejli kroz emocije koje su mi bliske, taj osjećaj gubitka, potreba za pripadanjem i strah od sučavanja sa sopstvenim slabostima.

Iskrenost i identitet

Spomenuli ste da ste Lejlu pokušavali razumjeti, a ne suditi. Kako se to odrazilo na Vaš proces pripreme?

- Iskrenost mi je bila ključna, i vjerovali ili ne, prvi proces u kojem mi je najteže bilo biti iskren, pa sam se i začudila tome. Ali ja vjerujem da publika prepoznaje trenutke kada je gluma istinita i nenametnuta i upravo u toj krhkosti vidim najveću snagu ovog lika. Također, predstava govori o temama koje su i dalje veoma aktualne u našem regionu - identitetu, ličnim istinama koje često potiskujemo. Zato mi je drago što predstava živi i komunicira s publikom u različitim sredinama jer otvara prostor za dijalog, a to je po meni jedna od najvažnijih uloga pozorišta, gdje nam pokazuje zapravo da pozorište nije lukzus nego je potreba.