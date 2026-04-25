U Kamernom teatru 55 večeras drama “Otac”

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Otac” Floriana Celera (Zeller). Režiju potpisuje Dino Mustafić, a uloge tumače: Vladimir Jurc, Maja Izetbegović, Dina Mušanović, Amar Selimović, Boris Ler i Nadine Mičić.

Cilj predstave, kao i cijele trilogije “Sin”, “Majka”, “Otac”, jeste da se u pozorištu progovori o društveno neprihvaćenim temama kao što su: suicid, razvod, mentalne bolesti, pozicija žene u porodici, dječija perspektiva na turbulentni svijet, starenje i smrt.

Pozorište mladih Sarajevo u nedjelju, 26. aprila 2026., u 11.00 sati, prikazuje dječiju predstavu “Karius i Baktus”. Dramatizaciju i u režiju potpisuje Mario Drmać, a igraju: Alma Merunka, Adis Omerović i Armin Omerović.

Predstava “Karius i Baktus” će na zabavan i djeci primjeren način ukazati na to zašto je bitno u najranijim godinama započeti s adekvatnom oralnom higijenom.