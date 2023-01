Polaganjem cvijeća na bistu jednog od najistaknutijih bh. književnika i humaniste Isaka Samokovlije, u krugu Doma zdravlja koji nosi njegovo ime, u njegovom rodnom gradu Goraždu, danas je počela 19. književno-kulturna manifestacija “Dani Isaka Samokovlije - Sunce nad Drinom” Goražde-Sarajevo-Fojnica.

Tradicionalna manifestacija

Počast velikom književniku i humanisti uz polaganje cvijeća odali su predstavnici Grada Goražda, Centra za kulturu, Doma zdravlja "dr. Isak Samokovlija“ i Jevrejske zajednice u BiH.

Tradicionalnom manifestacijom ove godine obilježavaju se 134 godine od rođenja i 68 godina od smrti velikog književnika, čime Centar za kulturu kao organizator i Grad Goražde kao pokrovitelj, nastavljaju čuvati sjećanje na lik i djela istaknutog književnika i ljekara Isaka Samokovliju.

Manifestaciju je otvorio gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, dok je o liku i djelu Samokovlije uime Jevrejske zajednice BiH govorio Eli Tauber.

- Uvijek mi je drago kada dođem ovdje, posebno kada se na neki način identifikujem sa Isakom Samokovlijom i sa onim što je on radio, napisao i kako se u životu ponašao. Isak Samokovlija je pripadao sefardima Jevrejima koji su prije 500 godina došli ovdje u Bosnu, on je došao malo kasnije iz Bugarske. Jeste rođen u Bosni, a njegov jezik je toliko bio bosanski da ga je bilo nemoguće razlikovati od bilo kojeg Bosanca koji se izražavao na našem jeziku, što je fenomenalo, jer on je izvanredno govorio i jevrejsko-španski jezik - kazao je između ostalog Tauber.

Izrazio je zadovoljstvo najavama gradskih vlasti da će u Goraždu uskoro biti otvorene spomen sobe Rada Jovanovića i Isaka Samokovlije, gdje će, kako je kazao, biti omogućeno jedno mjesto koje će građani moći posjetiti i pronaći relevantne informacije.

Nova historija

Direktor Doma zdravlja "dr. Isak Samokovlija“ Edin Čengić takođe je zadovoljan što se održava kontinuitet manifestacije u čast velikog književnika i ljekara.

- Podsjetiću da nije bilo jednostavno sačuvati ni ime Doma zdravlja u postratnom periodu kada se sve mijenjalo i kada se krenula pisati nova historija, gdje je moja rahmetli majka bila direktni sudionik i ljudi oko nje, i oni su bili izričiti da se to ime ne mijenja, jer književnost je trajna univerzalna kategorija - kazao je Čengić.

Program manifestacije nastavljen je u Gradskoj galeriji, gdje je upriličeno otvaranje izložbe slika Internacionalne likovne kolonije "Boje prijateljstva“ pod nazivom "Sunce nad Drinom“, a potom u holu Centra za kulturu upriličena je posjeta izložbi “Život i djelo Isaka Samokovlije” koja je poklon gradu Goraždu od Jevrejske zajednice BiH.

U maloj sali Centra za kulturu priređen je i poetsko-scenski performans u izvedbi učenika Osnovne škole “Mehmedalija Mak Dizdar” pod nazivom "Posljednje Samokovlijino splavarenje Drinom“, uz nastup hora JU "Centar za kulturu“.

Scensko-muzički performans "Goražde u nama živi“ izveli su Sada Kadrić, Slavko Klisura i Dževad Bekrija.

Manifestacija "Dani Isaka Samokovlije – Sunce nad Drinom“ nastavlja se u februaru kada je planirano raspisivanje Javnog poziva za literarne radove u prozi ili poeziji za učenike osnovnih i srednjh škola s područja BPK, kao i građane s područja tog, zatim Kantona Sarajevo, Fojnice i BiH.

Kviz znanja

U proljeće će biti održan i kviz znanja "Od proljeća do proljeća“ za učenike osnovnih i srednjih škola o temi "Život i djelo Isaka Samokovlije".

U maju je planirana izložba ULU "Goražde“ Likovne kolonije "Boje prijateljstva“ pod nazivom "Sunce nad Drinom“ u Sarajevu, a u okviru 26. "Internacionalnog festivala prijateljstva“ Goražde 2023. Na Likovnoj koloniji „Boje prijateljstva“ umjetnici će imati priliku slikati radove o temi „Drina u književnom opusu dr. Isaka Samokovlije“.