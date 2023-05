Kamerni teatar 55 u sklopu Festivala glumca BiH odigrao predstavu "Djelidba"

U okviru 10. Festivala glumca BiH u ponedjeljak, 8. maja, u Kino sali NU Konjic odigrana je predstava "Djelidba" Kamernog teatra 55, prema tekstu Skendera Kulenovića, a u režiji Aleše Kurta.

Radnja je smještena u mali bosanskohercegovački gradić i prikazuje kako se njegovi stanovnici nastoje prilagoditi dramatičnim političkim promjenama nakon nedavno prije toga završenog Drugog svjetskog rata i uspostave komunističke Jugoslavije, saopćeno je iz JU Narodni Univerzitet Konjic.

Igra pred publikom

Glumica Vanesa Glođo iskazala je zadovoljstvo što je bila dio Festivala, te da joj je bila čast igrati pred publikom koja je po njenom mišljenju na bolji način shvatila značaj i suštinu predstave, za razliku od publike u Sarajevu pred kojom igraju.

- Predstava govori o stvarima koje postoje od kako postoji BiH, a to je da je BiH država koja je osnovana s tri različite vjeroispovijesti koji se kasnije kroz vjeroispovijest identificiraju kao narodi. To je dobar poligon, oružje i sredstvo koje koriste političari kako bi taj narod stalno držali u svađi, dok s druge strane imamo ljude koji su za to da se sve pravedno raspodjeli, te da svatko dobije svoje, jer znaju da svako drugo rješenje vodi u rat - kazala je Glođo.

Tri uloge

Glumac Amar Čustović jučer je prvi put igrao pred konjičkom publikom, a u predstavi "Djelidba" igrao je tri uloge. Istaknuo je da je lijepo doći u Konjic, sredinu koja prepoznaje glumu i kazalište.

- Nismo navikli učestvovati na festivalu koji se bavi glumcima kao osnovnim motorom, odnosno pokretačem kazališta. Mogu reći da je nama to bilo jako inspirativno iz razloga da pokažemo neke naše vještine, da pokažemo sredstava kojima vladamo, partnerskom igrom kojom se najviše ponosimo, a mislim da je i publika to mogla vidjeti - kazao je Čustović.

U predstavi su osim Vanese Glođo, Enesa Kozličića i Amara Čustovića igrali i Gordana Boban, Sabit Sejdinović, Amar Selimović, Senad Alihodžić, Davor Golubović, Dina Mušanović i Elma Juković.

U nastavku 10. Festivala glumca BiH, u četvrtak 11. maja na repertoaru je predstava Pozorišta mladih Sarajevo "Lenora - priča o podsvjesti Edgara Allana Poea".