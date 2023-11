Slaviša Vrećo dao palimpsest regionalnoj sceni: Uspio sam spojiti rok muziku i likovnu umjetnost

Mladim umjetnicima izuzetno je teško doći do medijskog prostora, te skrenuti pažnju na svoje stvaralaštvo. Ipak, da se predan rad i trud isplate, vidimo i na primjeru Slaviše Vreće, mladog umjetnika koji je svojim stvaralaštvom uspio skrenuti pažnju na sebe. Riječ je o slikaru čijim opusom trenutno dominiraju portreti i to ne bilo kakvi. Naime, Slaviša je inspiraciju za rad našao u poznatim rok muzičarima koji dominiraju regionalnom rok scenom, te je svoj opus trenutno posvetio odajući priznanje njihovoj umjetnosti. O slikarstvu, kulturi, umjetnosti, Vrećo je rado pristao da govori za „Dnevi avaz,“ te je iznio nekoliko zanimljivih detalja o svom stvaralaštvu.

Šta je to što što Slaviša Vrećo predstavlja svojim stvaralaštvom?

-Teško je odgovoriti na to pitanje. Ono što je sigurno jeste to da volim eksperimentirati u likovnoj umjetnosti. Tako je i nastala ova moja izložba „40 rok faca“ za koju moram napomenuti da je originalnog karaktera. To je jedan sveukupni omaž ex yu rok sceni. Do sada niko nije uradio likovni omaž ex yu muzičarima. Bilo je, koliko sam upućen, nekoliko izložbi fotografija koje su se oslanjale na ovu tematiku. Cilj mi je da u umjetnosti budem originalan i eto nekako sam i uspio da u svojoj prvoj samostalnoj izložbi to i uspijem i spojim svoje dvije velike strasti u jedno, a to je rok muzika i likovna umjetnost.

Gdje izlažete svoje radove? Gdje se može pogledati Vaše stvaralaštvo?

-Trenutno se ta izložba može pogledati u prostorijama ex yu rok centra u Sarajevu na Skenderiji. Pa, ovim putem, pozivam sve one kojima je ova tematika interesantna da odu i posjete ex yu rok centar u Sarajevu a u sklopu njega i moju izložbu.