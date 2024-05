Male liske Nikolini Friganović i Ljubiši Savanoviću

Druge večeri 21. Međunarodnog festivala komedije "Mostarska liska" odigrana je predstava "Hrkači", autora i režisera Nikole Pejakovića, nastala u produkciji Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banje Luke. Malu lisku za najbolju glumicu večeri osvojila je Nikolina Friganović, dok je Malu lisku za najboljeg glumca večeri osvojio Ljubiša Savanović.



- Baš dugo nisam igrala u Mostaru. Kada sam srela danas ovdje nekoga od vaših radnih kolega komentarala sam kako se nekako moj život promijenio od jedne klupe ispred ovog pozorišta. Od tog trenutka počele su da se dešavaju neke izuzetno lijepe stvari u mom životu. Tako da, 'Mostarska liska' i igranje u Mostaru, već nekoliko puta, me čini onako posebno sretnom i uvijek poslije tog dolaska u Mostar u mom životu su se događale neke turbulentne ali uvijek pozitivne stvari. Nadam da će i ovaj dolazak biti povod za neko novo iskustvo - istaknula je Friganović.

Savanović je naglasio pak sa su za ova ostvarenja zaslužni također i Danilo i Miljka koji igraju u predstavi i koji su napravili divne uloge, pa čak i Miodrag sa ovom jednom malom slatkom epizodicom.

- Sve to zajedno čini da ova predstava bude ono što jeste. Mi ovdje dolazimo već godinama. Uvijek gledamo da se predstavimo s nekom dobrom komedijom. Ovo je festival koji njeguje komediju, to je odmah u startu plus kod publike, a mislim da takvih stvari nedostaje, posebno, u ovom ludilu u kojem svi živimo. Svima nam fali više smijeha i nečega da sve zaboravimo na koji sat - ocjenio je Savanović.

Na večerašnje programu festivala je predstava "Mistero buffo", autora Daria Fo, u režiji Lee Delong, nastala u produkciji Umjetničke organizacije Grupa iz Zagreba.