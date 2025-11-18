Vatra progutala Vjesnikov neboder u Zagrebu, padaju dijelovi fasade

Vjesnikov neboder na Slavonskoj aveniji, u kojemu je požar izbio jučer malo prije ponoći, gori i jutros, padaju dijelovi pročelja, a s požarom su se cijelu noć borili zagrebački vatrogasci. Procjenjuje se da će njegovo gašenje potrajati cijeli dan. Požar gasi 93 vatrogasaca s 30 vozila, piše Indeks.hr .

Nakon velikog požara koji je zahvatio Vjesnikov neboder i čiji se dim mogao proširiti na okolna gradska područja, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" objavio je niz preporuka za zaštitu zdravlja građana, osobito onih koji žive u neposrednoj blizini požarišta ili se moraju kretati tim područjem.

Iz Zavoda ističu kako senzori kvalitete zraka na čak 40 lokacija u Zagrebu ne pokazuju znakove zagađenja, no upozoravaju da dim iz požarišta ipak može kratkotrajno iritirati dišne puteve i izazvati smetnje kod osjetljivijih skupina.

Preporuke za stanovnike u blizini požara

Stručnjaci savjetuju građanima da u područjima gdje je dim vidljiv ili se osjeti miris paljevine ostanu u zatvorenim prostorima te drže prozore i vrata zatvorenima. Dodatno preporučuju isključivanje ventilacijskih sistema koji uvlače vanjski zrak, dok klimatizacijske uređaje, ako ih imaju, građani trebaju postaviti na način rada koji koristi recirkulaciju zraka.

Također savjetuju izbjegavanje boravka na otvorenom, pogotovo tjelesnih aktivnosti na izloženim lokacijama i u prometnim zonama. Posebno ranjivima smatraju se djeca, starije osobe te hronični srčani i plućni bolesnici koji bi trebali smanjiti izloženost vanjskom zraku.

U slučajevima kada je izlazak nužan, građanima se preporučuje korištenje FFP2 ili FFP3 zaštitnih maski koje mogu učinkovito filtrirati čestice iz dima.

Ne provjetravati

Građanima se savjetuje da odgode provjetravanje svojih domova sve dok DHMZ, civilna zaštita i NZJZ "Dr. Andrija Štampar" ne objave da se kvaliteta zraka vratila na stabilnu razinu.

Posebne mjere opreza preporučuju se osobama s astmom, KOPB-om ili bolestima srca koje bi trebale imati svoje propisane lijekove pri ruci. U slučaju simptoma poput iritacije očiju, kašlja, otežanog disanja ili pogoršanja hroničnih tegoba, potrebno je potražiti liječničku pomoć.

Iz Zavoda još jednom pozivaju građane da prate isključivo službene obavijesti DHMZ-a, Ravnateljstva civilne zaštite i NZJZ-a te da ne dijele neprovjerene informacije kako se ne bi stvarala panika.

Uprkos opasnom požaru i velikoj količini dima, stručnjaci ponavljaju da dostupni podaci pokazuju kako u ovom trenutku nema mjerljivog zagađenja zraka, no naglašavaju da oprez i dalje ostaje ključan.