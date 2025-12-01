Veselinu Veljoviću ukinut kućni pritvor

Viši sud u Podgorici ukinuo je mjeru kućnog pritvora Veselinu Veljoviću, pa će se on ubuduće samo jednom mjesečno, svakog 15. dana, morati javiti policiji.

Bivši direktor Uprave policije optužen je za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja, a tereti se da je bio dio grupe koju je formirao Aleksandar Mrkić, prenose Vijesti.

Samostalna savjetnica za odnose s javnošću Višeg suda Ivana Vukmirović potvrdila je da je odluka donesena na prijedlog odbrane.

- Sud je donio rješenje kojim je ukinuo ranije određenu mjeru nadzora – zabranu napuštanja stana, a odredio mjeru obaveznog povremenog javljanja nadležnom organu svakog 15. u mjesecu, uz upozorenje da se, ukoliko prekrši mjeru, može odrediti pritvor - navela je Vukmirović.

Posebno je naglasila da je sud u odlučivanju uzeo u obzir medicinski nalaz koji govori o ozbiljnom zdravstvenom stanju okrivljenog.

- Vještak je naveo da je kod Veselina Veljovića stanje hitne prirode i da je medicinski opravdano uputiti ga na liječenje van Crne Gore, jer se ta intervencija ne obavlja u tamošnjem zdravstvenom sistemu. Ako se operacija odloži, povećava se rizik od težeg oštećenja jetre, a u slučaju izostanka operacije realno je očekivati razvoj ciroze, što predstavlja rizik za skraćivanje životnog vijeka - navedeno je u saopćenju.

Specijalno državno tužilaštvo saglasilo se s prijedlogom odbrane da se ukine kućni pritvor i uvede druga mjera kako bi Veljović mogao nastaviti liječenje.

- Sud je, imajući u vidu njegovo zdravstveno stanje, ali i potrebu da se osigura njegovo prisustvo daljem postupku, izrekao mjeru povremenog javljanja državnom organu, što je u skladu sa svrhom i okolnostima slučaja - saopšteno je iz Višeg suda.