Delije i Grobari zaustavljeni na ulazu u Podgoricu, policija spriječila haos pred utakmicu Crna Gora – Hrvatska

Fudbalske reprezentacije Crne Gore i Hrvatske odigrat će danas meč posljednjeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a sigurnosne mjere u Podgorici su podignute na najviši nivo.

Prema izvještaju portala gol.dnevnik.hr, Podgorica je praktično bila pod opsadom dok su crnogorske bezbjednosne službe sprovele jednu od najopsežnijih akcija obezbjeđenja pred ovaj meč. Policija je na ulazu u grad zaustavila navijačke grupe Grobare i Delije, za koje se sumnjalo da planiraju napad na hrvatske navijače, čime je spriječen mogući sukob.

Ova akcija uslijedila je nakon incidenta između Budve i Cetinja, kada su nepoznati napadači palicama oštetili stakla i retrovizore na vozilu hrvatskih navijača. Iako niko nije povrijeđen, crnogorska policija odmah je najavila nultu toleranciju na incidente i dodatno pojačala sve mjere bezbjednosti.

Prema istom portalu, hrvatski navijači stigli su do aerodroma Dubrovnik, gdje ih je pratila hrvatska policija do granice. Po ulasku u Crnu Goru, preuzeli su ih crnogorski policajci i dopratili do Podgorice. U glavni grad stiglo je oko 450 navijača, raspoređenih u sedam autobusa, te nekoliko kombija i automobila. Konvoj je tokom cijelog puta bio pod zaštitom velikog broja policijskih službenika, kako bi se spriječili novi incidenti.

Tokom popodneva Podgorica je bila djelimično blokirana – policija je kontrolisala prilaze gradu i zatvarala ulice u širem centru, dok su kiša i restrikcije izazvali saobraćajne zastoje. Uprkos napetoj atmosferi, situacija je do večernjih sati ostala potpuno pod kontrolom zahvaljujući pravovremenoj reakciji bezbjednosnih struktura.