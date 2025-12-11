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NASTAVLJA SE ISTRAGA

U Savi se prevrnuo brod s migrantima, ima mrtvih

Policija je izvijestila da je pod nadzorom državljanin BiH koji je krijumčario migrante

Mjesto nesreće. Pixsell

Dž. R.

11.12.2025

U Savi je rano jutros stradala veća grupa migranata, a komandant Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod kazao je da su poginule tri osobe, dok je policija izvijestila da je poginula najmanje jedna osoba.

Vatrogasci su jutros, uz policiju, hitnu i HGSS, izašli na teren nakon dojave da je u Savi stradala grupa migranata koji su pokušavali rijeku preći u čamcu. 

U čamcu je, prema posljednjim informacijama, bilo ukupno 13 osoba. Policija je izvijestila da je pod nadzorom državljanin BiH koji je krijumčario migrante preko Save.

- Osoba (državljanin Bosne i Hercegovine) koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela (čl. 326 KZ) je također u bolnici i pod nadzorom policijskih službenika. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje na utvrđivanju činjenica i okolnosti navedenog događaja - objavila je policija.

# SAVA
# MIGRANTI
# ČAMAC
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