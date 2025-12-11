U Savi se prevrnuo brod s migrantima, ima mrtvih

U Savi je rano jutros stradala veća grupa migranata, a komandant Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod kazao je da su poginule tri osobe, dok je policija izvijestila da je poginula najmanje jedna osoba.

Vatrogasci su jutros, uz policiju, hitnu i HGSS, izašli na teren nakon dojave da je u Savi stradala grupa migranata koji su pokušavali rijeku preći u čamcu.

U čamcu je, prema posljednjim informacijama, bilo ukupno 13 osoba. Policija je izvijestila da je pod nadzorom državljanin BiH koji je krijumčario migrante preko Save.