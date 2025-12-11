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PRISTUPANJE EU

Merc: Sa Crnom Gorom preći na sljedeći korak

To je i u našem interesu, jer što smo bliže povezani, to možemo bolje djelovati zajedno u Evropi, rekao je

Fridrih Merc. AP Photo / Ebrahim Noroozi

M. Až.

11.12.2025

Kancelar Njemačke Fridrih Merc rekao je da sa Crnom Gorom treba započeti rad na sporazumu o pristupanju Evropskoj uniji.

On je to izjavio na konferenciji za novinare sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, u Kancleramtu u Berlinu.

- Ovdje želim jasno da kažem: upravo sa Crnom Gorom, koja je vjerovatno najviše napredovala među kandidatima, možemo sada preći na sljedeći korak i uskoro početi rad na sporazumu o pristupanju. To je i u našem interesu, jer što smo bliže povezani, to možemo bolje djelovati zajedno u Evropi. To se posebno odnosi na ograničavanje nelegalnih migracija. Za naše dvije zemlje to je od velikog značaja - kazao je Merc, prenosi Dojče Vele.

Plenković je rekao da je načelna pozicija Hrvatske da podržava napore svih svojih susjednih zemalja i da svaka kroz proces pregovora treba napredovati u skladu sa svojim zaslugama.

# CRNA GORA
# FRIEDRICH MERZ
# EU
# NJEMAČKA
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