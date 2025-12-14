Šef Delegacije EU u Crnoj Gori: Utorak će biti uspješan dan u Briselu

Ambasador EU u Podgorici Johan Satler istakao je kako se nada da ćemo 16. decembra u Briselu, na Međuvladinoj konferenciji, imati uspješan dan. Naveo je da je spreman da razgovara sa građanima Botuna.

Godina na izmaku, naveo je ambasador, bila je uspješna za evropski put Crne Gore.

- Mnogo je posla, nemojte usporiti, to je moja poruka - rekao je Satler.

Što se referenduma u Zeti tiče, naglasio je da mu je drago da ljudi razgovaraju o pitanju postrojenja za prečišćavanje opadnih voda i ekološkim izazovima.