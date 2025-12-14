Šef Delegacije EU u Crnoj Gori: Utorak će biti uspješan dan u Briselu

Ambasador EU u Podgorici Johan Satler istakao je kako se nada da ćemo 16. decembra u Briselu, na Međuvladinoj konferenciji, imati uspješan dan. Naveo je da je spreman da razgovara sa građanima Botuna.
Godina na izmaku, naveo je ambasador, bila je uspješna za evropski put Crne Gore.
- Mnogo je posla, nemojte usporiti, to je moja poruka - rekao je Satler.
Što se referenduma u Zeti tiče, naglasio je da mu je drago da ljudi razgovaraju o pitanju postrojenja za prečišćavanje opadnih voda i ekološkim izazovima.
- Možda je trebalo i ranije ali dobro je da se to dešava. Bitno je da slušamo jedni druge. Ja želim da saslušam građane, to je jako bitno. Građani Botuna nijesu dugo saslušani. Posmatramo i problem crvenog mulja, to je ključno i izdvojeno je preko 30 miliona za rješavanje. Mislim da će i pitanje postrojenja u Botunu biti uspješno riješeno - konstatovao je Satler.
Satler je, govoreći o novim segmentima nacionalne kampanje za zaštitu životne sredine “Čuvaj da te čuva”, naglasio da su dosadašnjim akcijama postigli vidljive promjene. On je pozdravio veliku zainteresovanost za kampanju, ističući da posebno želi da pohvali dešavanja u Kotoru i njihovu uključenost u akciju. Satler je rekao da treba imati represivnu politiku kada je u pitanju narušavanje životne sredine.
Podsjetimo, Crna Gora zatvorit će pet poglavlja na Međuvladinoj konferenciji 16. decembra, nakon intenzivne diplomatske misije premijera Milojka Spajića i njegovog tima. Kako javlja TVCG, sve zemlje članice saglasne su da Crna Gora treba da zatvori planiranih pet poglavlja.