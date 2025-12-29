Uhapšen advokat Čedomir Stojković

Advokat Čedomir Stojković uhapšen je danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, jer se sumnja da je nizom objava na društvenim mrežama pozivao narod na obračun sa vlastima u cilju nasilne promjene ustavnog uređenja, saznaje Tanjug.

Stojković je u svojim objavama zagovarao tzv. "Euro Majdan", koji podrazumijeva nasilno svrgavanje najviših državnih organa i njihovih predstavnika, po uzoru na događaje u Ukrajini 2014. godine.

On se tereti za krivično djelo pozivanja na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, a određeno mu je zadržavanje do 48 sati.