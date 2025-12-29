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BEOGRAD

Uhapšen advokat Čedomir Stojković

On se tereti za krivično djelo pozivanja na nasilnu promjenu ustavnog uređenja

Čedomir Stojković. Anadolija

M. Až.

29.12.2025

Advokat Čedomir Stojković uhapšen je danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, jer se sumnja da je nizom objava na društvenim mrežama pozivao narod na obračun sa vlastima u cilju nasilne promjene ustavnog uređenja, saznaje Tanjug.

Stojković je u svojim objavama zagovarao tzv. "Euro Majdan", koji podrazumijeva nasilno svrgavanje najviših državnih organa i njihovih predstavnika, po uzoru na događaje u Ukrajini 2014. godine.

On se tereti za krivično djelo pozivanja na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, a određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

# SRBIJA
# ČEDOMIR STOJKOVIĆ
# BEOGRAD
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