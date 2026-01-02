Osmani najavila nova priznanja Kosova

Kosovska predsjednica Vjosa Osmani najavila je da će uskoro nekoliko zemalja priznati nezavisnost Kosova, ne precizirajući o kojim je zemljama riječ, kako bi se, kako je kazala, spriječila negativna i nezakonita kampanja Srbije te zaštitili interesi najmlađe evropske države.

- Kako bismo zaštitili interese Republike Kosovo i spriječili izuzetno negativne i nezakonite kampanje Srbije u više od 90 posto slučajeva, mi uopće ne objavljujemo sastanke koje imamo sa zemljama koje ne priznaju Kosovo. Čak i ljudi ovdje na Kosovu koji javno spominju imena zemalja s kojima smo se sastali više od 20 puta i koje su blizu priznanja, mnogo nam štete, jer sedam dana poslije vidimo brojna izaslanstva iz Srbije koja putuju u tu zemlju, zatim počinju pritisci iz Rusije i šta sve ne - kazala je Osmani.

Kosovo je proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine, a prethodila joj je NATO-ova kampanja bombardiranja 1999. srpskih snaga koje su pokušavale slomiti ustanak 90-postotne etničke albanske većine. Suverenitet Kosova priznaje više od 100 zemalja, a među onima koje ga ne priznaju su, pored Srbije, Grčka, Španija, Rusija i mnoge druge države.

Predsjednica Kosova objavila je krajem prošle sedmice da se namjerava kandidirati za još jedan mandat na čelu države i smatra da ju podržava 81 posto Kosovara.

- Nema političke stranke, osim Srpske liste, koja na ovaj ili onaj način nije upoznata s činjenicom da će moj cilj biti osigurati da Kosovo nastavi činiti dobra djela, ako se i one slože - kazala je Osmani.

Najava kandidature

Osmani je kandidaturu najavila nakon prošlosedmičnih parlamentarnih izbora na kojima je uvjerljivu pobjedu odnijela stranka Vetevendosje aktuelnog premijera Albina Kurtija, koja je osvojila više od 49 posto glasova, što je omogućilo izlazak iz političke krize zbog koje je Kosovo gubilo oko milijardu eura međunarodnih sredstava, ključnih za funkcioniranje jedne od najsiromašnijih evropskih država.

Nedjeljni izbori održani su tokom prazničnog razdoblja, kada je kosovska dijaspora u velikom broju bila kod kuće, a to je moglo pomoći Kurtiju, pa su čelnici opozicionih stranaka optužili Osmani da je određivanjem 28. decembra za datum izbora pogodovala pokretu Vetevendosje, što je predsjednica Kosova demantirala.

Dvije mogućnosti

Osmani je u intervjuu za emisiju Kiks Kosova kazala da je 28. decembar određen kao dan izbora tek nakon što je Središnje izborno povjerenstvo procijenilo da je praktički nemoguće održati izbore 21. decembra.

- Sve političke stranke vrlo dobro znaju da sam zbog ustavnih rokova imala samo dvije mogućnosti pred sobom: 21. decembar i 28. decembar. Što se tiče 21. decembra, stručna tijela procijenila su, citiram, da je praktično nemoguće da se izbori organiziraju na regularan način za 21. decembar - kazala je Osmani te podsjetila da je Kosovo bilo usred zbrajanja glasova lokalnih izbora, te kako taj i mnogi drugi procesi nisu dozvoljavali održavanje izbora u roku od 30 dana.

Predsjednik Kosova bira se neizravno, u Skupštini Kosova, dvotrećinskom većinom zastupnika, a ako nijedan kandidat ne dobije dvotrećinsku većinu, u trećem krugu glasanja bira se kandidat koji osvoji prostu većinu. Glasanje za predsjednika u kosovskom parlamentu mora se održati najkasnije mjesec dana prije kraja mandata aktuelnog predsjednika ili u ovom slučaju predsjednice Osmani.