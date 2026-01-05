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TIRANA

Održan novi protest opozicije ispred Vlade Albanije

Protest nazvan "Foltore" održan je ispred sjedišta Vlade Albanije, na Bulevaru „Dëshmorët e Kombit“ u Tirani

Protest u Tirani - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Anadolija

5.1.2026

U Albaniji opozicija nastavlja antivladine proteste, a u ponedjeljak je održan novi, na poziv najveće opozicione stranke, Demokratske partije (PD), javlja Anadolu.

Protest nazvan „Foltore“ održan je ispred sjedišta Vlade Albanije, na Bulevaru „Dëshmorët e Kombit“ u Tirani, a prema navodima PD-a, usmjeren je protiv slučajeva korupcije visokih zvaničnika.

Predsjednik PD-a Sali Beriša, obraćajući se okupljenima na protestu, rekao je da ne postoji suverenitet u zemlji u kojoj se, prema njegovim riječima, "izbori zamjenjuju izbornom farsom".

- Ovo je velika godina za nas. Ovo je godina u kojoj ćemo trijumfovati. Opozicioni narod će pobijediti - rekao je Beriša.

Beriša je, između ostalog, naglasio da se njihova borba "zaustavlja samo pobjedom opozicije".

Tokom protesta govorili su i zastupnici PD-a, kao i pristalice opozicije.

Tokom protesta angažovane su i dodatne policijske snage, a blokirano je nekoliko saobraćajnih pravaca, dok tenzije nisu zabilježene.

U Albaniji su PD i druge opozicione stranke najavile nastavak antivladinih protesta i u narednim sedmicama.

Prema navodima PD-a, opoziciji je posljednjih mjeseci uskraćena riječ u parlamentu, a protesti se, kako navode, održavaju i protiv slučajeva korupcije visokih zvaničnika.

# ALBANIJA
# TIRANA
# PROTESTI
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