Vučić rekao da neko nije htio autoput Sarajevo - Beograd

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao je intervju za Federalnu televiziju, gdje je otkrio da je bilo onih koji su protiv izgradnje autoputa između Sarajeva i Beograda.

- Želimo da budemo spojeni s RS i BiH. Idemo do Bijeljine, zašto ne idemo do Tuzle? Koga ima Tuzla ima bližeg? Gotovo na jednakoj udaljenosti su Beograd i Sarajevo. Nije u kilometrima, ali kada bi se izgradio autoput bilo bi vremenski. Neko nije htio. Kako mlad sam izigravao barabu, ni to dovoljno uspješno, sjećam se gostovanja na Tušnju. Sjećam se Verlaševića, Šaćirbegovića, Izeta Sarajlića, Mersada Kovačevića i svih ostalih legendi. To nam je uvijek bilo jedno od najtežih gostovanja, nerijetko interesantnije od gostovanja protiv Želje i Sarajeva - rekao je Vučić, koji je bio vatreni navijač Crvene zvezde.

Dodao je da su sve te veze izgubili.

- Neko će krenuti racionalno razmišljati jednog dana, mi od turskog doba i Benjamina Kalaja poslije, mi nismo imali mostove, nismo imali prugu, išli smo do Slavonskog Broda - naglasio je Vučić.