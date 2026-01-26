Vučić o tvrdnjama o Sarajevo safariju: Notorne laži, nisam ni pucao ni ubijao, na fotografijama su stativ i kišobran

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru za Federalnu televiziju govorio je o navodima o takozvanom "Sarajevo safariju", aktuelnim američkim sankcijama, vlasničkoj transformaciji Naftne industrije Srbije, odnosima u regionu, političkim tenzijama u Bosni i Hercegovini.

Vučić je poručio da Srbija ostaje posvećena stabilnosti, energetskom kontinuitetu i dijalogu, naglašavajući da su odnosi Srba i Bošnjaka "ključni za budućnost Balkana“.

Energetski pritisci i NIS

Govoreći o sankcijama koje su Sjedinjene Američke Države uvele Naftnoj industriji Srbije, Vučić je rekao da je riječ o procesu koji direktno pogađa cijeli region, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

- Amerikanci su uveli sankcije, a mi od 9. oktobra nismo mogli da uvezemo ni kap sirove nafte. Hrvatska je prekinula dotok i rafinerija je izgubila smisao - naveo je.

Dodao je da je rafinerija ponovo pokrenuta nakon dobijanja operativne licence.

- Podigli smo rafineriju dobijanjem operativne licence od strane Amerikanaca i ona sada radi i proizvodi dizel, koji čini gotovo 80 posto ukupne potrošnje - rekao je Vučić.

Naglasio je da je u pregovorima sa mađarskim MOL-om insistirao na jasnim garancijama.

- Nemamo strah da će se desiti nešto kao s rafinerijom u Sisku, jer smo se osigurali. Nije bilo lako to dogovoriti, jer ipak oni drže monopol u centalnoj i jugoistočnoj Evropi, a još jedan faktor su američki i ruski utjecaji. Rafinerija mora da radi. U svakom slučaju, minimum 70 posto kapaciteta. Srbija ne može da postoji bez rafinerije i to smo unijeli u ugovor - istakao je.

Vlasnička transformacija

Vučić je potvrdio da je cilj Srbije povećanje vlasničkog udjela u NIS-u za dodatnih pet posto, kako bi država imala snažnije mehanizme nadzora.

- Ako budemo imali preko 34 posto, imat ćemo značajnije mehanizme supervizije i kontrole. To je naš cilj - kazao je.

Govoreći o ruskom udjelu, naveo je da će Moskva dobiti dogovoreni novac.

- Rusi će vidjeti taj novac. Bili smo spremni platiti i duplo više od tih 900 miliona, ali poštujemo njihovu volju i ne želimo da kvarimo odnose - rekao je Vučić.

Sankcije Dodiku i Dejton

Komentarišući američke sankcije Miloradu Dodiku, Vučić je rekao da se Srbija ne služi sankcijama kao političkim sredstvom.

- Ne mislim da je iko zaslužio sankcije. To nije jezik savremenog doba - naveo je.

Dodao je da ima drugačiji pogled na tumačenje Dejtonskog sporazuma.

- Oni koji se najčešće pozivaju na Dejton, često ga najviše ruše. Ja ga spominjem, ali ga nikada nisam srušio. Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i to će ostati naša politika. Ne možete naći nijednu moju izjavu u posljednjih 15 godina koja negira teritorijalni integritet BiH. Namjerno izbjegavam riječ suverenitet, jer je on podijeljen u skladu sa riječima Daytonskog sporazuma, koji opisuje dijelove suvereniteta entiteta i centralnih vlasti. Granice Bosne i Hercegovine poštujemo i to nema veze s njima - rekao je Vučić.

Odnosi Beograda sa Sarajevom

Vučić je više puta tokom razgovora naglasio važnost odnosa između Srba i Bošnjaka.

- Vi Bošnjaci ste kao i mi Srbi – imate nevjerovatnu potrebu da propustite sve prilike koje vam se ukažu i da od onih koji vam nisu neprijatelji napravite neprijatelje. U tome uživate zato što mora da postoji neko ko je protiv i da budete protiv nekoga a ne za nekoga. Smatram da je odnos Srba i Bošnjaka ključni odnos za budućnost Balkana - poručio je.

Istakao je da nikada nije bježao od razgovora sa političkim liderima u BiH.

- Nikada nisam bježao od dijaloga. Nekada sam razgovarao i sa gospodinom Izetbegovićem – trebalo je da se dogovorimo oko 3% granice, a bili su prisutni Ivanić i Čović. Tri mjeseca sam se mučio da nagovorim ljude i učinim ustupke, a on mi je rekao da neki Bošnjaci misle kako imam skrivene namjere. Nije bilo nikakvih skrivenih namjera, samo pružena ruka - rekao je.

- Da biste razumjeli poziciju Srba u cjelini, morate da razumijete da su Srbi imali drugačije viđenje i ratnog sukoba i svega drugog. Veoma mi je stalo do normaliziranja odnosa između Srba i Bošnjaka - istakao je Vučić.

Iznio je jasan stav o utjecaju velikih sila u odnosima zemalja Zapadnog Balkana.

- Ko god se zalagao za to da o Balkanu odlučuju Balkanci, platio je visoku cijenu. Glupi smo što smo dozvolili da nas velike sile vuku na povodcu i svađaju radi njihovih interesa - zaključio je.

Srebrenica i rezolucija

Govoreći o Srebrenici, Vučić je ostao pri protivljenju priznanja genocida, naglašavajući da je dovoljno učinio odavanjem poštovanja žrtvama.

- Nakon pokušaja linča u Srebrenici bilo je potrebno mene predstaviti na najgori mogući način i nastaviti namjeru sarajevske politike da se priča samo o tome kako su oni žrtve i ni o čemu drugom. Pognuo sam glavu pred žrtvama, pokazao pijetet i poštovanje, ali to nekima nije bilo dovoljno jer je neko htio napraviti političku predstavu - rekao je.

Tvrdi da je narodu dovoljno poštovanje prema žrtvama, a da su političari ti koji inzistiraju na izgovaranju termina genocid.

- U pitanju je pravno-politička formulacija. Nije vam dovoljno da pokažem da mi je žao zbog toga što se desilo - dodao je.

Dodao je da je rezoluciju u Generalnoj skupštini UN-a doživio kao pokušaj političkog žigosanja.

- Ja sam štitio svoju zemlju i svoj narod. To bih uradio svaki put - naglasio je.

Odnos prema Sandžaku

Govoreći o odnosu prema Sandžaku, akcenat je stavio na saobraćajnu infrastrukturu, ističući da je Sandžak decenijama bio zapostavljen, ali da se to, prema njegovim riječima, mijenja.

- Budžet Srbije je taj koji je uradio put Novi Pazar–Tutin. Budžet Srbije je taj koji im gradi autoputeve. Sada će se graditi Kraljevo–Novi Pazar, a istovremeno i pravac od Požege prema Dugoj Poljani, dakle prema sjeničkoj opštini, na pola puta između Sjenice i Novog Pazara.

Također je naglasio kako niko nije uložio više novca u Novi Pazar od njega.

Odbacio je optužbe o diskriminaciji Bošnjaka, ističući njihovu zastupljenost u institucijama vlasti.

- Jesam li negdje uvrijedio Bošnjake na bilo koji način? Sve bošnjačke partije, osim onih koji su direktno uvijek išli protiv nas, imale su mjesto u Vladi Srbije. Uvijek.

Dodao je da se, prema njegovim riječima, narativ o mržnji često vještački proizvodi.

- Gdje ste vi tu vidjeli mržnju? Osim što su neki ljudi uvijek morali da prave od Beograda neprijatelja.

Optužbe o "Sarajevo safariju"

Novinar Domagoj Margetić je u emisiji Plenum govorio o dokumentu kojeg je potpisao komandant novosarajevskog četničkog odreda Slavko Aleksić, a kojim se naređuje da se Aleksandru Vučiću osigura slobodan prolaz na Romanijii i na Jevrejsko groblje u Sarajevu.

Margetić je javno objavio jedan od dokumenata iz tog perioda, u kojem Aleksić izvještava komandu odreda o novčanoj donaciji u iznosu od 20.000 njemačkih maraka, koju je navodno uplatio italijanski državljanin. Novac je, prema dokumentu, Aleksiću predao tadašnji dobrovoljac odreda Aleksandar Vučić.

Vučić je na pitanje o ovom dokumentu, najprije odgovorio izjavom: "Vi znate da to ne postoji", a potom je rekao da mu je prolaz osiguran kao novinaru. Iznio je diskreditirajuće kritike na račun novinara Margetića i advokata Stojkovića koji su jasno stali iza tvrdnji o njegovoj uključenosti u zločinima.

- Radio sam kao novinar i prevodilac vijesti. Ljudi moraju da znaju s kim imaju posla – Margetić nije nikakav novinar. On je običan prevarant i šibicar, kao i Čedomir Stojković

Vučić je odbacio optužbe da je tokom rata učestvovao u bilo kakvim oružanim aktivnostima u Sarajevu.

- Ne možete da nađete sliku s puškom, jer je nikada nisam imao. Skratit ću vam muke oko toga – negdje je kišobran, negdje je stativ, ali puške nema. Nikada nisam pucao, nikada nisam ubijao i nikada nisam čuo za takve stvari dok sam boravio na Palama. Sve ovo su notorne laži - rekao je.

Za sve tvrdnje o njegovoj uključenosti rekao je da su laži i ponovo iznio optužbe na račun Margetića i Stojkovića, a našu emisiju u kojoj su govorili označio dehumanizirajućom.

- Riječ o notornim lažovima koje niko ozbiljno ne shvata ni u Beogradu ni u Zagrebu - kazao je Vučić.

Autoput Beograd–Sarajevo

Govoreći o regionalnoj saradnji, Vučić je istakao važnost infrastrukturnih projekata.

- Hajde da napravimo autoput Beograd–Sarajevo. Kada se napravi put, tek tada vidite razvoj - rekao je.

Energetika važnija od puteva

Komentarišući projekat Južne plinske interkonekcije, Vučić je naglasio da je energetska infrastruktura ključ buduće stabilnosti.

- Amerikanci otvoreno kažu: hoćemo da vam prodajemo naš LNG. A vi gledajte kako ćete, jer su to ogromni troškovi i ogromna cijena, koju Bosna i Hercegovina, realno, ne može iznijeti.

Ukazao je na razliku u cijenama gasa i važnost dugoročnog planiranja.

- Mi sada plaćamo gas 280–290 dolara po formuli koju imamo s Rusima, a na tržištu je cijena 483. Samo da vidite koliko nam je bolja cijena. Zato radimo za budućnost i diversifikujemo izvore.

Posebno je naglasio potrebu regionalnog povezivanja.

- Nama je potrebna mreža svega – gasne i elektro interkonekcije svuda. Da se povezujemo, da na tržištu uzimamo najbolje cijene i da i vi i mi prođemo na najbolji mogući način.

Na kraju je poručio da će energetika biti važnija tema od saobraćaja.

- Razgovori o energetici bit će mnogo važniji od razgovora o putevima. Moramo da gradimo energetsku infrastrukturu – to je budućnost.