Kakvo je zdravstveno stanje Ivice Dačića?

Potpredsjednik srbijanske Vlade i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić (60) nalazi se u teškom stanju na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, gdje je zbog teške obostrane upale pluća priključen na respirator. Njegovo stanje dodatno kompliciraju kronične bolesti, uključujući dijabetes i probleme sa srcem, zbog čega je životno ugrožen, piše Blic.rs.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jučer kako je stanje ministra Dačića nešto bolje, no upozorio je da je nezahvalno davati prognoze.

"Parametri su nešto bolji, ali nezahvalno je davati prognoze. Prilikom pomicanja pala mu je zasićenost krvi kiseonikom, ali svi važni parametri sada su nešto bolji. Ostaje nam da se nadamo i verujemo da će biti dobro", poručio je Vučić. Dodao je kako Dačić "ima i neke druge bolesti, što komplicikuje stvari".

Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Spasoje Popević jučer poslijepodne potvrdio je ozbiljnost situacije.

"Dačićevo stanje i dalje je teško i ozbiljno. Lekarski tim koji brine o njemu ulaže velike napore i borimo se prvenstveno za poboljšanje", rekao je Popević i dodao: "Prerano je govoriti o bilo čemu. Lečenje se nastavlja prema svim postulatima savremene intenzivne medicine."

Ministar Ivica Dačić i ranije je u više navrata javno govorio o ozbiljnim zdravstvenim problemima s kojima se bori godinama.

U martu prošle godine priznao je pod kakvim pritiskom radi te otvoreno govorio o tome koliko je iscrpljen i kako mu je zbog svega razina šećera u krvi drastično skočila. "Znate, šećer mi je jučer bio 20. Sve ovo može trajati, ali još kratko. Danas je oko 15, unatoč svim lekovima koje pijem. Šta da radim, ne mogu se žaliti", rekao je tada Dačić.

Osim dijabetesa, Dačić je prije tri godine otkrio da je imao i problema sa srcem. Zbog izuzetno niskog pulsa hitno je bio primljen na pregled srca te mu je napravljena koronarografija.

"Imam teoriju da sam dobro sve dok ne odem lekaru. Inače ne volim ići lekarima. Znate da godinama imam visok šećer, a nedavno sam imao i vrlo nizak puls. Lekari su tražili da proverim o čemu se radi pa sam išao na koronarografiju. Srećom, srce mi je u redu", ispričao je tada Dačić.

Dačić je u bolnicu primljen u srijedu, a hospitalizacija je uslijedila nakon reakcije predsjednika Vučića. Neposredno prije početka jedne komemoracije, Vučić je primijetio koliko Dačić loše izgleda i kako otežano diše te je insistirao da odmah ode u bolnicu, što je Dačić, nakon kraćeg nećkanja, i učinio.

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić rekao je jučer ujutro da je Dačićevo stanje nešto bolje. "Brza reakcija, odnosno to što se u poslednji trenutak javio lekaru, verovatno je sprečila onaj najgori, neželjeni ishod", naveo je Glišić.

Toma Fila, odvjetnik i dužnosnik Dačićeve Socijalističke partije Srbije (SPS), priznao je da ga je vijest jako potresla. "Strašno me to potreslo. Razlika u godinama među nama je tolika da bi mi mogao biti sin. Znate, ja ga tako i volim. Mislim da će najmanje tri dana biti teško. Jako ga volim, znate", rekao je Fila.