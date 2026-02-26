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SRBIJANSKI MINISTAR

Ljekar otkrio nove detalje o zdravlju Dačića: Stanje i dalje teško, nema poboljšanja

Dačić je jučer zbrinut u Kliničkom centru u Beogradu, gdje mu je konstatovana obostrana upala pluća, a onda je postavljen na respirator

Ivica Dačić. M. M. / ATAimages / PIXSELL

S. S.

26.2.2026

Pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević otkrio je najnovije informacije o zdravstvenom stanju ministra unutrašnjih poslova Srbije i lidera SPS-a Ivice Dačića.

- Stanje ministra Dačića je i dalje teško. Medicinski tim koji se bavi njegovim liječenjem ulaže maksimalne napore. Nema pogoršanja, ali nema ni poboljšanja. Liječenje se nastavlja po svim postulatima savremene interne medicine. Ukoliko bude bilo kakvih promjena, bit ćete blagovremeno obavješteni - kazao je doktor Popević, prenosi Telegraf.rs.

Podsjećamo, Dačić je jučer zbrinut u Kliničkom centru u Beogradu, gdje mu je konstatovana obostrana upala pluća, a onda je postavljen na respirator.

# SRBIJA
# IVICA DAČIĆ
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