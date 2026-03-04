Semka Sokolović-Bertok: 18. godišnjica smrti glumačke dive

Na današnji dan 2008., u Zagrebu je, u 73. godini, od posljedica moždanog udara preminula regionalna glumačka diva Semka Sokolović-Bertok. Semka je rođena u Sarajevu, 22. decembra 1935. godine, a Dramsku akademiju završila je u Zagrebu. Debitirala je u filmu "U mreži" 1956. godine. Snimila više od 60 filmova Tokom svoje duge glumačke karijere, glumila je u više od 60 filmova od kojih su mnogi bili nominovani za brojne filmske nagrade. Najpoznatiji filmovi u kojima je glumila su “Divlji anđeli”, “Variola vera”, “Azra”, “Praznik u Sarajevu”, “Kod amidže Idriza” i “Grbavica”, a TV serije “Bolji život”, “Naši i vaši”, “Velo misto”, “U registraturi”, “Bitange i princeze”, “Vratiće se rode”...

Konfučije . Danas.rs Konfučije . Danas.rs

Umro čuveni kineski filozof Konfučije 479. pr. n. e. - Umro Konfučije, kineski filozof i socijalni reformator čija su učenja bila i ostala vrlo značajna širom istočne Azije. Konfučiju se tradicionalno pripisuje autorstvo mnogih kineskih klasičnih tekstova. Aforizmi o njegovom učenju, njegove izreke i ideje sabrani su u knjizi “Analekti”, za koju se tradicionalno vjeruje da su je sastavili njegovi sljedbenici. 1193. - Preminuo arapski državnik i vojskovođa Jusuf Saladin (Salah-al-Din) poznatiji kao Salahudin, sultan Egipta i Sirije, osnivač dinastije Ejubida, koji je 1187. porazio krstaše kod Hatina i osvojio veliki dio Sirije i Palestinu s Jerusalemom. Tako je poslije 88 godina okončao franačku okupaciju Jerusalema, što je izazvalo Treći krstaški rat. Važio je za mudrog i vjerski tolerantnog vladara. 1678. - Rođen italijanski kompozitor i violinski virtuoz Antonio Vivaldi, svećenik čije je barokno muziciranje oduševljavalo savremenike izvanrednom tehnikom i improvizacijom. Značajan je kao autor solističkih koncerata za pojedine instrumente i končerta grosa, posebno kao kompozitor "Četiri doba". Napisao je niz koncerata za violinu, flautu, fagot. 1832. - Umro francuski orijentalist Žan Fransoa Šampolion (Jean-Francois Champollion), osnivač egiptologije. Uspio je da 1822. dešifruje hijeroglife s ploče pronađene 1799. u egipatskom mjestu Rešid, otkrivajući sličnost egipatskog jezika s koptskim. Otkrio je da je sistem egipatskog pisma kombinacija fonetskih (zvučnih) i ideogramskih (slikovnih) znakova.

Nikolaj Vasiljevič Gogolj . Wikipedia.org Nikolaj Vasiljevič Gogolj . Wikipedia.org

Preminuo Nikolaj Vasiljevič Gogolj, otac ruske realističke proze 1852. - Preminuo ruski pisac Nikolaj Vasiljevič Gogolj, otac ruske realističke proze. Romantično-folklornim pripovijetkama osvojio je čitaoce i književnu kritiku, poslije čega je pisao oporije ali životnije. Romanom "Taras Buljba" je iskazao divljenje kozačkim precima i njihovoj hrabrosti. U zbirkama pripovijedaka "Večeri na salašu kraj Dikanjke", "Mirgorod", "Petrogradske priče", "Arabeske", poemi "Mrtve duše", komedijama "Revizor" i "Ženidba" oživio je ogromnu pozornicu spahijske Rusije, s karijeristima, podmitljivcima, sitnim kradljivcima tuđeg vremena, silnicima i pijancima. 1913. - Rođen američki filmski glumac Džulijus Garfinkl (Julius Garfinckel), poznat kao Džon Garfild (John), koji je najčešće igrao uloge društvenih autsajdera i buntovnika. Filmovi: "Četiri žene", "Huarez", "Načinili su me zločincem", "Morski vuk", "Oni žive opasno", "Poštar uvijek zvoni dva puta", "Humoreska", "Tijelo i duša", "Snaga zla", "Džentlmenski sporazum", "Veliki nož", "Imati i nemati". 1952. - Umro Čarls Skot Šerington (Charles Scott Sherrington), britanski ljekar i nobelovac. Poznat je po svojim doprinosima fiziologiji i neurologiji. Godine 1932., podijelio je Nobelovu nagradu s Edgarom Daglasom Adrianom (Douglas) za otkrića povezana s funkcijom neurona. 1968. - Slaven Knezović, bosanskohercegovački glumac, Mostarac s adresom u Zagrebu, slavi 57. rođendan.

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