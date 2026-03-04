Semka Sokolović-Bertok: 18. godišnjica smrti glumačke dive

Na današnji dan 2008., u Zagrebu je, u 73. godini, od posljedica moždanog udara preminula regionalna glumačka diva Semka Sokolović-Bertok.
Semka je rođena u Sarajevu, 22. decembra 1935. godine, a Dramsku akademiju završila je u Zagrebu. Debitirala je u filmu "U mreži" 1956. godine.
Snimila više od 60 filmova
Tokom svoje duge glumačke karijere, glumila je u više od 60 filmova od kojih su mnogi bili nominovani za brojne filmske nagrade.
Najpoznatiji filmovi u kojima je glumila su “Divlji anđeli”, “Variola vera”, “Azra”, “Praznik u Sarajevu”, “Kod amidže Idriza” i “Grbavica”, a TV serije “Bolji život”, “Naši i vaši”, “Velo misto”, “U registraturi”, “Bitange i princeze”, “Vratiće se rode”...
Umro čuveni kineski filozof Konfučije
479. pr. n. e. - Umro Konfučije, kineski filozof i socijalni reformator čija su učenja bila i ostala vrlo značajna širom istočne Azije. Konfučiju se tradicionalno pripisuje autorstvo mnogih kineskih klasičnih tekstova. Aforizmi o njegovom učenju, njegove izreke i ideje sabrani su u knjizi “Analekti”, za koju se tradicionalno vjeruje da su je sastavili njegovi sljedbenici.
1193. - Preminuo arapski državnik i vojskovođa Jusuf Saladin (Salah-al-Din) poznatiji kao Salahudin, sultan Egipta i Sirije, osnivač dinastije Ejubida, koji je 1187. porazio krstaše kod Hatina i osvojio veliki dio Sirije i Palestinu s Jerusalemom. Tako je poslije 88 godina okončao franačku okupaciju Jerusalema, što je izazvalo Treći krstaški rat. Važio je za mudrog i vjerski tolerantnog vladara.
1678. - Rođen italijanski kompozitor i violinski virtuoz Antonio Vivaldi, svećenik čije je barokno muziciranje oduševljavalo savremenike izvanrednom tehnikom i improvizacijom. Značajan je kao autor solističkih koncerata za pojedine instrumente i končerta grosa, posebno kao kompozitor "Četiri doba". Napisao je niz koncerata za violinu, flautu, fagot.
1832. - Umro francuski orijentalist Žan Fransoa Šampolion (Jean-Francois Champollion), osnivač egiptologije. Uspio je da 1822. dešifruje hijeroglife s ploče pronađene 1799. u egipatskom mjestu Rešid, otkrivajući sličnost egipatskog jezika s koptskim. Otkrio je da je sistem egipatskog pisma kombinacija fonetskih (zvučnih) i ideogramskih (slikovnih) znakova.
Preminuo Nikolaj Vasiljevič Gogolj, otac ruske realističke proze
1852. - Preminuo ruski pisac Nikolaj Vasiljevič Gogolj, otac ruske realističke proze. Romantično-folklornim pripovijetkama osvojio je čitaoce i književnu kritiku, poslije čega je pisao oporije ali životnije. Romanom "Taras Buljba" je iskazao divljenje kozačkim precima i njihovoj hrabrosti. U zbirkama pripovijedaka "Večeri na salašu kraj Dikanjke", "Mirgorod", "Petrogradske priče", "Arabeske", poemi "Mrtve duše", komedijama "Revizor" i "Ženidba" oživio je ogromnu pozornicu spahijske Rusije, s karijeristima, podmitljivcima, sitnim kradljivcima tuđeg vremena, silnicima i pijancima.
1913. - Rođen američki filmski glumac Džulijus Garfinkl (Julius Garfinckel), poznat kao Džon Garfild (John), koji je najčešće igrao uloge društvenih autsajdera i buntovnika. Filmovi: "Četiri žene", "Huarez", "Načinili su me zločincem", "Morski vuk", "Oni žive opasno", "Poštar uvijek zvoni dva puta", "Humoreska", "Tijelo i duša", "Snaga zla", "Džentlmenski sporazum", "Veliki nož", "Imati i nemati".
1952. - Umro Čarls Skot Šerington (Charles Scott Sherrington), britanski ljekar i nobelovac. Poznat je po svojim doprinosima fiziologiji i neurologiji. Godine 1932., podijelio je Nobelovu nagradu s Edgarom Daglasom Adrianom (Douglas) za otkrića povezana s funkcijom neurona.
1968. - Slaven Knezović, bosanskohercegovački glumac, Mostarac s adresom u Zagrebu, slavi 57. rođendan.
Umro Tomislav Ivčić, jedan od najpoznatijih muzičara svog vremena
1993. - Umro Tomislav Ivčić, jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača i kompozitora svog vremena. Tokom karijere proslavio se brojnim uspješnicama, uglavnom inspiriranim dalmatinskim folklorom, ali i obradom poznatih italijanskih kancona. Napisao je više od 200 pjesama i tekstova te snimio 23 albuma koji su prodani u 2,5 milona primjeraka. Među najpoznatijim pjesmama su: "Otrov s tvojih usana", "Kalelarga", "Stop the war in Croatia" i "Večeras je naša fešta". Zajedno s Mladenom Grdovićem nastupao je kao "Duo Pegla".
2019. - U 52. godini, od posljedica moždanog udara, preminuo Koj Luter „Luk” Peri III (Coy Luther "Luke" Perry III), američki glumac. Najpoznatiji je po ulozi Dilana Mekeja (Dylan McKay) u seriji “Beverli Hils”. Također se proslavio ulogama u serijama “Riverdejl”, “Zločinački umovi”, “Red i zakon: Odeljenje za specijalne žrtve” i “Vil i Grejs”.